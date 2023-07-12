В пермском городе пожар охватил два аварийных дома. Фото

12 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Пожар уже ликвидирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) на улице Карла Маркса загорелись два аварийных дома. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Игорь Быкариз. «Выехал на место пожара в домах по ул. Карла Маркса, 65 и 67. Очень странно, что загорелось сразу два дома. Причины выясняются», — написал мэр. Огонь уже ликвидирован, пострадавших нет. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в одном из домов были четыре жилые квартиры. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. На данный момент устанавливаются причины пожара, проводятся проверочные мероприятия. Тушение горящего ветхого дома Telegram-канал главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза https://t.me/bykarizigor/2005

В Краснокамске (Пермский край) на улице Карла Маркса загорелись два аварийных дома. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Игорь Быкариз. «Выехал на место пожара в домах по ул. Карла Маркса, 65 и 67. Очень странно, что загорелось сразу два дома. Причины выясняются», — написал мэр. Огонь уже ликвидирован, пострадавших нет. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в одном из домов были четыре жилые квартиры. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. На данный момент устанавливаются причины пожара, проводятся проверочные мероприятия.