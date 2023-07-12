В пермском городе пожар охватил два аварийных дома. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, тушение, ликвидация пожара, проливка, пожарный
Пожар уже ликвидирован Фото:

В Краснокамске (Пермский край) на улице Карла Маркса загорелись два аварийных дома. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Игорь Быкариз.

«Выехал на место пожара в домах по ул. Карла Маркса, 65 и 67. Очень странно, что загорелось сразу два дома. Причины выясняются», — написал мэр. Огонь уже ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в одном из домов были четыре жилые квартиры. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. На данный момент устанавливаются причины пожара, проводятся проверочные мероприятия.

Тушение горящего ветхого дома
Тушение горящего ветхого дома

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В Краснокамске (Пермский край) на улице Карла Маркса загорелись два аварийных дома. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Игорь Быкариз. «Выехал на место пожара в домах по ул. Карла Маркса, 65 и 67. Очень странно, что загорелось сразу два дома. Причины выясняются», — написал мэр. Огонь уже ликвидирован, пострадавших нет. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в одном из домов были четыре жилые квартиры. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. На данный момент устанавливаются причины пожара, проводятся проверочные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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