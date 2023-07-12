Пожар уже ликвидирован
В Краснокамске (Пермский край) на улице Карла Маркса загорелись два аварийных дома. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Игорь Быкариз.
«Выехал на место пожара в домах по ул. Карла Маркса, 65 и 67. Очень странно, что загорелось сразу два дома. Причины выясняются», — написал мэр. Огонь уже ликвидирован, пострадавших нет.
Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в одном из домов были четыре жилые квартиры. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. На данный момент устанавливаются причины пожара, проводятся проверочные мероприятия.
Тушение горящего ветхого дома
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