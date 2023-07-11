11 июля 2023

Вице-губернатор ХМАО отправила в отставку двух директоров департаментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, портфель, диалог
Директоры департаментов культуры и спорта Артур Латыпов и Сергей Артамонов покидают свои должности Фото:

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку двух директоров окружных департаментов культуры и спорта — Артура Латыпова и Сергея Артамонова. Они написали заявления на увольнения по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном правительстве.

«Артамонов и Латыпов уходят. Кадровые ротации инициировала Елена Шумакова под свою ответственность перед губернатором. Она менеджер с собственным видением, уверенный в своих действиях и в достижении ожидаемых результатов», — рассказал собеседник.

Источник связывает перестановки с намерением Шумаковой повысить эффективность работы департаментов и подведомственных им учреждений. Поводом для увольнения в случае Артамонова послужил конфликт интересов вокруг трудоустройства жены чиновника в подведомственное ему учреждение, тогда как Латыпов не смог сработаться с новым куратором.

«У Латыпова и Шумаковой оказались разные взгляды на развитие культуры. Что касается Артамонова: это чисто имиджевое решение. Никакого преступления он не совершал, но поставил под удар имидж власти. Нарушение закона — есть нарушение закона. И здесь ему отомстил его давний оппонент Валерий Радченко [экс-директор АУ „ЮграМегаСпорт“], который обнародовал эту историю», — добавил инсайдер. В пресс-центре правительства ХМАО подтвердили сегодняшние отставки.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин сообщил губернатору округа Наталье Комаровой о конфликте интересов в департаменте спорта и незаконном трудоустройстве жены его директора Сергея Артамонова в подведомственную гостиницу.

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Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку двух директоров окружных департаментов культуры и спорта — Артура Латыпова и Сергея Артамонова. Они написали заявления на увольнения по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном правительстве. «Артамонов и Латыпов уходят. Кадровые ротации инициировала Елена Шумакова под свою ответственность перед губернатором. Она менеджер с собственным видением, уверенный в своих действиях и в достижении ожидаемых результатов», — рассказал собеседник. Источник связывает перестановки с намерением Шумаковой повысить эффективность работы департаментов и подведомственных им учреждений. Поводом для увольнения в случае Артамонова послужил конфликт интересов вокруг трудоустройства жены чиновника в подведомственное ему учреждение, тогда как Латыпов не смог сработаться с новым куратором. «У Латыпова и Шумаковой оказались разные взгляды на развитие культуры. Что касается Артамонова: это чисто имиджевое решение. Никакого преступления он не совершал, но поставил под удар имидж власти. Нарушение закона — есть нарушение закона. И здесь ему отомстил его давний оппонент Валерий Радченко [экс-директор АУ „ЮграМегаСпорт“], который обнародовал эту историю», — добавил инсайдер. В пресс-центре правительства ХМАО подтвердили сегодняшние отставки. Ранее URA.RU рассказывало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин сообщил губернатору округа Наталье Комаровой о конфликте интересов в департаменте спорта и незаконном трудоустройстве жены его директора Сергея Артамонова в подведомственную гостиницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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