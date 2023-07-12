Психолог рассказала об опасностях дружбы между бывшими

Психолог Алла Бучкова: дружба с бывшими — это самообман и застревание в прошлом

12 июля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Существуют здоровые причины сохранения дружбы с бывшим партнером, отметила психолог Фото: Игорь Пантин © URA.RU Сохранение дружеских отношений после расставания может мотивироваться чувством вины, неуверенностью в себе или надеждой на возвращение партнера. В таком случае дружба между бывшими несет негативные последствия в виде застревания в прошлом и зацикливания. Об этом рассказала психолог Алла Бучкова. «В случае со страхами, конкуренцией, чувством вины и надеждой на возвращение отношений — это чаще всего самообман, который может быть даже опасен. Ведь в основе такой „дружбы“ лежат неуверенность в себе, манипуляции, застревание в прошлом, скрытые смыслы и подтексты», — поделилась Бучкова с «Ридусом». Одной из здоровых причин сохранения дружеских отношений между бывшими психолог называет наличие общих интересов, друзей, детей или бизнеса. Бучкова утверждает, что таком случае дружба возможна только при полном принятии факта разрыва отношений и оставлении прошлого позади. Чтобы избежать болезненного опыта, психолог рекомендует разобраться в мотивах друг друга, ответив себе на несколько вопросов о том, зачем продолжать общение, что человек получает от этого общения, и что от него получает бывший партнер. Психолог отмечает, что никто из партнеров не обязан как-либо трансформировать отношения после разрыва. Каждый из них должен сам для себя решить: продолжать общение или свести его на нет, исходя из своих собственных ощущений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сохранение дружеских отношений после расставания может мотивироваться чувством вины, неуверенностью в себе или надеждой на возвращение партнера. В таком случае дружба между бывшими несет негативные последствия в виде застревания в прошлом и зацикливания. Об этом рассказала психолог Алла Бучкова. «В случае со страхами, конкуренцией, чувством вины и надеждой на возвращение отношений — это чаще всего самообман, который может быть даже опасен. Ведь в основе такой „дружбы“ лежат неуверенность в себе, манипуляции, застревание в прошлом, скрытые смыслы и подтексты», — поделилась Бучкова с «Ридусом». Одной из здоровых причин сохранения дружеских отношений между бывшими психолог называет наличие общих интересов, друзей, детей или бизнеса. Бучкова утверждает, что таком случае дружба возможна только при полном принятии факта разрыва отношений и оставлении прошлого позади. Чтобы избежать болезненного опыта, психолог рекомендует разобраться в мотивах друг друга, ответив себе на несколько вопросов о том, зачем продолжать общение, что человек получает от этого общения, и что от него получает бывший партнер. Психолог отмечает, что никто из партнеров не обязан как-либо трансформировать отношения после разрыва. Каждый из них должен сам для себя решить: продолжать общение или свести его на нет, исходя из своих собственных ощущений.