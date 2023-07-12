Премьер Японии показал документ с гарантиями безопасности для Украины

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Журналистам показали декларацию о гарантиях безопасности для Украины Фото:

Журналистам официально показали декларацию о дальнейшей военной поддержке Украины. Соответствующий документ продемонстрировал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — сказал Фумио Кисида, продемонстрировав журналистам документ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 12 июля в ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украине согласовали гарантии безопасности. Они направлены на усиление военной поддержки, в том числе и виде самолетов и артиллерии.

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Журналистам официально показали декларацию о дальнейшей военной поддержке Украины. Соответствующий документ продемонстрировал премьер-министр Японии Фумио Кисида. «Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — сказал Фумио Кисида, продемонстрировав журналистам документ. Об этом сообщает ТАСС. Ранее 12 июля в ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украине согласовали гарантии безопасности. Они направлены на усиление военной поддержки, в том числе и виде самолетов и артиллерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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