Премьер Японии показал документ с гарантиями безопасности для Украины

Журналистам показали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Журналистам официально показали декларацию о дальнейшей военной поддержке Украины. Соответствующий документ продемонстрировал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — сказал Фумио Кисида, продемонстрировав журналистам документ. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее 12 июля в ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украине согласовали гарантии безопасности. Они направлены на усиление военной поддержки, в том числе и виде самолетов и артиллерии.
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