Страны G7 пообещали Киеву самолеты и дальнобойную артиллерию

Страны Большой семерки (G7) пообещали снабжать Украину современным вооружением в виде самолетов и артиллерии в рамках гарантий безопасности. Об этом свидетельствует соответствующая декларация.
«Обязательства будут включать поставки современной военной техники [в виде самолетов и артиллерии] на суше, в воздухе и на море», — передают журналисты Financial Times, ссылаясь на декларацию. Также в рамках расширенной поддержки ожидается обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), обмен разведывательными данными и помощь в кибербезопасности. План стран G7 направлен на то, чтобы обеспечить украинскую армию защитой. При этом Киев обязан сохранять контроль над военными силами в рамках судебной и гражданской реформ.
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украине согласовали гарантии безопасности. Они направлены на военную поддержку.
Страны Большой семерки (G7) пообещали снабжать Украину современным вооружением в виде самолетов и артиллерии в рамках гарантий безопасности. Об этом свидетельствует соответствующая декларация. «Обязательства будут включать поставки современной военной техники [в виде самолетов и артиллерии] на суше, в воздухе и на море», — передают журналисты Financial Times, ссылаясь на декларацию. Также в рамках расширенной поддержки ожидается обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), обмен разведывательными данными и помощь в кибербезопасности. План стран G7 направлен на то, чтобы обеспечить украинскую армию защитой. При этом Киев обязан сохранять контроль над военными силами в рамках судебной и гражданской реформ. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украине согласовали гарантии безопасности. Они направлены на военную поддержку.