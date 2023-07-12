Страны G7 пообещали Киеву самолеты и дальнобойную артиллерию

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G7 согласовали военную поддержку Киеву в виде самолетов и артиллерии Фото:
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Страны Большой семерки (G7) пообещали снабжать Украину современным вооружением в виде самолетов и артиллерии в рамках гарантий безопасности. Об этом свидетельствует соответствующая декларация.

«Обязательства будут включать поставки современной военной техники [в виде самолетов и артиллерии] на суше, в воздухе и на море», — передают журналисты Financial Times, ссылаясь на декларацию. Также в рамках расширенной поддержки ожидается обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), обмен разведывательными данными и помощь в кибербезопасности. План стран G7 направлен на то, чтобы обеспечить украинскую армию защитой. При этом Киев обязан сохранять контроль над военными силами в рамках судебной и гражданской реформ.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украине согласовали гарантии безопасности. Они направлены на военную поддержку.

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Страны Большой семерки (G7) пообещали снабжать Украину современным вооружением в виде самолетов и артиллерии в рамках гарантий безопасности. Об этом свидетельствует соответствующая декларация. «Обязательства будут включать поставки современной военной техники [в виде самолетов и артиллерии] на суше, в воздухе и на море», — передают журналисты Financial Times, ссылаясь на декларацию. Также в рамках расширенной поддержки ожидается обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), обмен разведывательными данными и помощь в кибербезопасности. План стран G7 направлен на то, чтобы обеспечить украинскую армию защитой. При этом Киев обязан сохранять контроль над военными силами в рамках судебной и гражданской реформ. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе Украине согласовали гарантии безопасности. Они направлены на военную поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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