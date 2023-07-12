Жителей свердловского села эвакуируют из-за крупного пожара. Фото, видео

Жителей свердловского села Шайдуриха эвакуируют из-за пожара на турбазе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, режевской тракт, дым от лесных пожаров, трасса в дыму
С пожаром борются 70 специалистов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Жителей свердловского села Шайдуриха в Невьянском городском округе начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«В Невьянском городском округе из-за природного пожара в целях безопасности принято решение о временной эвакуации жителей села Шайдуриха. Для этого муниципальными властями из Невьянска направлено три автобуса», — заявили представители регионального правительства. Людей разместят в пункте временного размещения.

На борьбу с масштабным пожаром отправлено 70 специалистов и 25 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. «Горят четыре рыбацких домика на территории базы отдыха, которая расположена в округе. По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуацию на особом контроле держат областные министерства природных ресурсов и общественной безопасности», — уточнили в ДИП.

Судя по сообщениям в социальных сетях, видимость в районе сила практически нулевая — небо заволокло дымом от пожара. Также по видео заметно, что огонь подступает к жилым домам.

На утро 12 июля в Свердловской области было зарегистрировано 27 возгораний, общая площадь 1 255 гектаров. Из-за этого в Екатеринбург вернулся смог.

Так выглядит лес недалеко от села
Так выглядит лес недалеко от села
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей свердловского села Шайдуриха в Невьянском городском округе начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Об этом сообщает департамент информационной политики. «В Невьянском городском округе из-за природного пожара в целях безопасности принято решение о временной эвакуации жителей села Шайдуриха. Для этого муниципальными властями из Невьянска направлено три автобуса», — заявили представители регионального правительства. Людей разместят в пункте временного размещения. На борьбу с масштабным пожаром отправлено 70 специалистов и 25 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. «Горят четыре рыбацких домика на территории базы отдыха, которая расположена в округе. По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуацию на особом контроле держат областные министерства природных ресурсов и общественной безопасности», — уточнили в ДИП. Судя по сообщениям в социальных сетях, видимость в районе сила практически нулевая — небо заволокло дымом от пожара. Также по видео заметно, что огонь подступает к жилым домам. На утро 12 июля в Свердловской области было зарегистрировано 27 возгораний, общая площадь 1 255 гектаров. Из-за этого в Екатеринбург вернулся смог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...