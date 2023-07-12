Жителей свердловского села Шайдуриха в Невьянском городском округе начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«В Невьянском городском округе из-за природного пожара в целях безопасности принято решение о временной эвакуации жителей села Шайдуриха. Для этого муниципальными властями из Невьянска направлено три автобуса», — заявили представители регионального правительства. Людей разместят в пункте временного размещения.
На борьбу с масштабным пожаром отправлено 70 специалистов и 25 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. «Горят четыре рыбацких домика на территории базы отдыха, которая расположена в округе. По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуацию на особом контроле держат областные министерства природных ресурсов и общественной безопасности», — уточнили в ДИП.
Судя по сообщениям в социальных сетях, видимость в районе сила практически нулевая — небо заволокло дымом от пожара. Также по видео заметно, что огонь подступает к жилым домам.
На утро 12 июля в Свердловской области было зарегистрировано 27 возгораний, общая площадь 1 255 гектаров. Из-за этого в Екатеринбург вернулся смог.
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