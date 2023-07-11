11 июля 2023

Департамент лесного хозяйства раскрыл, откуда пришел смог в Екатеринбург и когда он рассеется

Смог в Екатеринбург пришел из Березовского и Невьянского лесничеств
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог уйдет из города в течение дня Фото:
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Пожары в Свердловской области

Причиной смога в Екатеринбурге стали пожары в Березовском и Невьянском лесничествах. Об этом URA.RU рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

«На утро 12 июля зарегистрировано 27 возгораний, общая площадь 1 255 гектаров. Самые близкие к Екатеринбургу — два лесных пожара в Березовском лесничестве (357 и 187 гектаров) и два в Невьянском лесничестве (101 и 91 гектар). Все четыре находятся в районе озера Аятского», — пояснил Сандаков.

Если 11 июля пожары были небольшими по площади, то сегодня из-за шквалистого северного ветра их территория увеличилась, а запах гари добрался до Екатеринбурга. Смог должен рассеяться в течение дня. «С учетом изменившейся обстановки разработан новый план тушения этих пожаров, решается вопрос о введении в лесах Верхней Пышмы и Невьянска режима ЧС муниципального характера», — заявил начальник департамента лесного хозяйства по УФО.

Ранее свердловские спасатели предупредили о возвращении смога. Его жители Екатеринбурга ощутили вчера поздно вечером в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка.

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Причиной смога в Екатеринбурге стали пожары в Березовском и Невьянском лесничествах. Об этом URA.RU рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. «На утро 12 июля зарегистрировано 27 возгораний, общая площадь 1 255 гектаров. Самые близкие к Екатеринбургу — два лесных пожара в Березовском лесничестве (357 и 187 гектаров) и два в Невьянском лесничестве (101 и 91 гектар). Все четыре находятся в районе озера Аятского», — пояснил Сандаков. Если 11 июля пожары были небольшими по площади, то сегодня из-за шквалистого северного ветра их территория увеличилась, а запах гари добрался до Екатеринбурга. Смог должен рассеяться в течение дня. «С учетом изменившейся обстановки разработан новый план тушения этих пожаров, решается вопрос о введении в лесах Верхней Пышмы и Невьянска режима ЧС муниципального характера», — заявил начальник департамента лесного хозяйства по УФО. Ранее свердловские спасатели предупредили о возвращении смога. Его жители Екатеринбурга ощутили вчера поздно вечером в Академическом районе и микрорайоне Широкая речка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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