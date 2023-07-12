В селе Шайдуриха сгорело уже 40 домов

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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, камыш, огонь, мало чаусово
Из-за аномальной жары в Свердловской области напряженная пожарная обстановка Фото:
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Пожары в Свердловской области

В селе Шайдуриха (Свердловская область) сгорело уже порядка 40 домов. В лесах городского Невьянского округа введен режим ЧС, сообщает telegram-канал Свердловский пул.

«По оперативным данным, огнем повреждено около 40 строений. Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа введен режим ЧС. Он действует до 12 часов дня 21 июля», — говорится в сообщении.

В пункты временного размещения эвакуированы восемь человек. Пожар тушат 140 спасателей.

По некоторым данным, возгорание началось с базы отдыха возле села. Распространению огня способствует аномальная жара и сильный ветер.

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В селе Шайдуриха (Свердловская область) сгорело уже порядка 40 домов. В лесах городского Невьянского округа введен режим ЧС, сообщает telegram-канал Свердловский пул. «По оперативным данным, огнем повреждено около 40 строений. Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа введен режим ЧС. Он действует до 12 часов дня 21 июля», — говорится в сообщении. В пункты временного размещения эвакуированы восемь человек. Пожар тушат 140 спасателей. По некоторым данным, возгорание началось с базы отдыха возле села. Распространению огня способствует аномальная жара и сильный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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