В селе Шайдуриха сгорело уже 40 домов

Из-за аномальной жары в Свердловской области напряженная пожарная обстановка
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В селе Шайдуриха (Свердловская область) сгорело уже порядка 40 домов. В лесах городского Невьянского округа введен режим ЧС, сообщает telegram-канал Свердловский пул.
«По оперативным данным, огнем повреждено около 40 строений. Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа введен режим ЧС. Он действует до 12 часов дня 21 июля», — говорится в сообщении.
В пункты временного размещения эвакуированы восемь человек. Пожар тушат 140 спасателей.
По некоторым данным, возгорание началось с базы отдыха возле села. Распространению огня способствует аномальная жара и сильный ветер.
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