Baza: в свердловском селе Шайдуриха сгорело почти 30 домов

Почти 30 домов стали жертвами стихии в свердловском селе Шайдуриха, расположенном под городом Невьянском. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
«Почти 30 домов сгорело в деревне Шайдуриха Свердловской области. Огонь тушат почти 100 человек», — сообщает Baza.
Пожар в Шайдурихе разгорелся вечером 12 июля на территории местной турбазы. Изначально, по информации официальных источников, из-за установившейся в регионе сухой жаркой погоды, огнем оказались уничтожены три рыбацких домика. В дальнейшем полиция ограничила движение в селе. Начата эвакуация жителей. На место происшествия, по поручению губернатора Куйвашева, срочно выехал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
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