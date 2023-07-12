Baza: в свердловском селе Шайдуриха сгорело почти 30 домов

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Огонь тушат почти 100 человек Фото:

Почти 30 домов стали жертвами стихии в свердловском селе Шайдуриха, расположенном под городом Невьянском. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

«Почти 30 домов сгорело в деревне Шайдуриха Свердловской области. Огонь тушат почти 100 человек», — сообщает Baza.

Пожар в Шайдурихе разгорелся вечером 12 июля на территории местной турбазы. Изначально, по информации официальных источников, из-за установившейся в регионе сухой жаркой погоды, огнем оказались уничтожены три рыбацких домика. В дальнейшем полиция ограничила движение в селе. Начата эвакуация жителей. На место происшествия, по поручению губернатора Куйвашева, срочно выехал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

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Почти 30 домов стали жертвами стихии в свердловском селе Шайдуриха, расположенном под городом Невьянском. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. «Почти 30 домов сгорело в деревне Шайдуриха Свердловской области. Огонь тушат почти 100 человек», — сообщает Baza. Пожар в Шайдурихе разгорелся вечером 12 июля на территории местной турбазы. Изначально, по информации официальных источников, из-за установившейся в регионе сухой жаркой погоды, огнем оказались уничтожены три рыбацких домика. В дальнейшем полиция ограничила движение в селе. Начата эвакуация жителей. На место происшествия, по поручению губернатора Куйвашева, срочно выехал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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