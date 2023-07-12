12 июля 2023

Вице-спикер Рады разочаровалась итогами саммита НАТО

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Киев ожидал от членов альянса смелого шага, заявила Кондратюк Фото:

Киев ожидал от членов альянса смелого шага, однако результаты саммита НАТО разочаровали представителей Украины. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк.

«Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — сказала Кондратюк в эфире телеканала «Рада». По ее словам, такие «осторожные» шаги со стороны лидеров стран НАТО связаны в том числе с выборами в США, которые должны пройти в 2024 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за того, что НАТО не желают принимать решений о сроках приглашения страны в альянс, передает RT. В Госдепе США заявили о неизбежности конфликта между США и РФ, если Украина войдет в состав НАТО. Уточнялось, что при президенте США Джо Байдене этой ситуации не возникнет.

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Киев ожидал от членов альянса смелого шага, однако результаты саммита НАТО разочаровали представителей Украины. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк. «Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — сказала Кондратюк в эфире телеканала «Рада». По ее словам, такие «осторожные» шаги со стороны лидеров стран НАТО связаны в том числе с выборами в США, которые должны пройти в 2024 году. Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за того, что НАТО не желают принимать решений о сроках приглашения страны в альянс, передает RT. В Госдепе США заявили о неизбежности конфликта между США и РФ, если Украина войдет в состав НАТО. Уточнялось, что при президенте США Джо Байдене этой ситуации не возникнет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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