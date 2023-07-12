Вице-спикер Рады разочаровалась итогами саммита НАТО

Киев ожидал от членов альянса смелого шага, однако результаты саммита НАТО разочаровали представителей Украины. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк.
«Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — сказала Кондратюк в эфире телеканала «Рада». По ее словам, такие «осторожные» шаги со стороны лидеров стран НАТО связаны в том числе с выборами в США, которые должны пройти в 2024 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за того, что НАТО не желают принимать решений о сроках приглашения страны в альянс, передает RT. В Госдепе США заявили о неизбежности конфликта между США и РФ, если Украина войдет в состав НАТО. Уточнялось, что при президенте США Джо Байдене этой ситуации не возникнет.
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