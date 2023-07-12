Вице-спикер Рады разочаровалась итогами саммита НАТО

12 июля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Киев ожидал от членов альянса смелого шага, заявила Кондратюк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Киев ожидал от членов альянса смелого шага, однако результаты саммита НАТО разочаровали представителей Украины. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк. «Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — сказала Кондратюк в эфире телеканала «Рада». По ее словам, такие «осторожные» шаги со стороны лидеров стран НАТО связаны в том числе с выборами в США, которые должны пройти в 2024 году. Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за того, что НАТО не желают принимать решений о сроках приглашения страны в альянс, передает RT. В Госдепе США заявили о неизбежности конфликта между США и РФ, если Украина войдет в состав НАТО. Уточнялось, что при президенте США Джо Байдене этой ситуации не возникнет.

Киев ожидал от членов альянса смелого шага, однако результаты саммита НАТО разочаровали представителей Украины. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк. «Мы, конечно, ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулирования саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения», — сказала Кондратюк в эфире телеканала «Рада». По ее словам, такие «осторожные» шаги со стороны лидеров стран НАТО связаны в том числе с выборами в США, которые должны пройти в 2024 году. Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за того, что НАТО не желают принимать решений о сроках приглашения страны в альянс, передает RT. В Госдепе США заявили о неизбежности конфликта между США и РФ, если Украина войдет в состав НАТО. Уточнялось, что при президенте США Джо Байдене этой ситуации не возникнет.