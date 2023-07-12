12 июля 2023

Шеф свердловского МЧС сделал заявление о пожаре в Шайдурихе

Генерал Теряев: мы сможем удержать пожар в границах Шайдурихи
© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители помогают тушить пожар в родном селе Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) скорее всего удастся удержать в тех границах, в которых он сейчас бушует. Такое заявление прессе сделал начальник регионального управления МЧС Виктор Теряев.

«В селе Шайдуриха объявлять всеобщую эвакуацию не планируют. Я считаю, что мы сможем удержать пожар в тех границах, в которых он находится», — цитирует слова Теряева «4 канал».

Из объятого пламенем поселка эвакуировано 300 человек. Порядка 40 домов сгорели. По неподтвержденной информации, пожар начался на турбазе рядом с селом. Сильный ветер мгновенно перебросил огонь на деревню. Вся актуальная информация о пожаре собрана здесь.

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Пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) скорее всего удастся удержать в тех границах, в которых он сейчас бушует. Такое заявление прессе сделал начальник регионального управления МЧС Виктор Теряев. «В селе Шайдуриха объявлять всеобщую эвакуацию не планируют. Я считаю, что мы сможем удержать пожар в тех границах, в которых он находится», — цитирует слова Теряева «4 канал». Из объятого пламенем поселка эвакуировано 300 человек. Порядка 40 домов сгорели. По неподтвержденной информации, пожар начался на турбазе рядом с селом. Сильный ветер мгновенно перебросил огонь на деревню. Вся актуальная информация о пожаре собрана здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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