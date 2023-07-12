Шеф свердловского МЧС сделал заявление о пожаре в Шайдурихе

Пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) скорее всего удастся удержать в тех границах, в которых он сейчас бушует. Такое заявление прессе сделал начальник регионального управления МЧС Виктор Теряев.
«В селе Шайдуриха объявлять всеобщую эвакуацию не планируют. Я считаю, что мы сможем удержать пожар в тех границах, в которых он находится», — цитирует слова Теряева «4 канал».
Из объятого пламенем поселка эвакуировано 300 человек. Порядка 40 домов сгорели. По неподтвержденной информации, пожар начался на турбазе рядом с селом. Сильный ветер мгновенно перебросил огонь на деревню. Вся актуальная информация о пожаре собрана здесь.
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