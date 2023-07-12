Пожар в Шайдурихе удалось локализовать

На месте ЧП продолжают работать пожарные
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Пожар в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело не менее 40 домов, локализован. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Пожар локализован. Ну, как пожар — пепелище в основном. Полыхает сильно лесопилка», — передает корреспондент со ссылкой на заявление МЧС.
При этом спасатели продолжают тушение пожара, поскольку есть вероятность его дальнейшего распространения на окрестности. ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Местные жители выдвинули предположение, что причиной пожара стала сухая гроза.
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