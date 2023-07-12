12 июля 2023

Пожар в Шайдурихе удалось локализовать

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП продолжают работать пожарные
На месте ЧП продолжают работать пожарные Фото:
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Пожары в Свердловской области

Пожар в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело не менее 40 домов, локализован. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Пожар локализован. Ну, как пожар — пепелище в основном. Полыхает сильно лесопилка», — передает корреспондент со ссылкой на заявление МЧС.

При этом спасатели продолжают тушение пожара, поскольку есть вероятность его дальнейшего распространения на окрестности. ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Местные жители выдвинули предположение, что причиной пожара стала сухая гроза.

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Пожар в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело не менее 40 домов, локализован. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «Пожар локализован. Ну, как пожар — пепелище в основном. Полыхает сильно лесопилка», — передает корреспондент со ссылкой на заявление МЧС. При этом спасатели продолжают тушение пожара, поскольку есть вероятность его дальнейшего распространения на окрестности. ЧП в Шайдурихе случилось вечером 12 июля. По предварительной информации, воспламенение пошло с близлежащей турбазы. Местные жители выдвинули предположение, что причиной пожара стала сухая гроза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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