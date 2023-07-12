Жители села Шайдуриха назвали возможную причину пожара в селе

Пожар в селе начался вечером 12 июля
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Причиной пожара в селе Шайдуриха (Свердловская область) могла стать сухая гроза. Об этом сообщили местные жители.
«В понедельник 10 июля в окрестностях села была сухая гроза. Она и могла стать причиной пожара», — заявили местные жители в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа начался вечером 12 июля. Огонь охватил десятки домов. На месте ЧП стянуты силы регионального МЧС и полиция. Жителей села эвакуируют в пункт временного размещения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все пострадавшие дома будут восстановлены.
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