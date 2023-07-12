12 июля 2023

Жители села Шайдуриха назвали возможную причину пожара в селе

Жители Шайдурихи: причиной пожара могла стать сухая гроза над селом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, локализация пожара, пожарный
Пожар в селе начался вечером 12 июля Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Причиной пожара в селе Шайдуриха (Свердловская область) могла стать сухая гроза. Об этом сообщили местные жители.

«В понедельник 10 июля в окрестностях села была сухая гроза. Она и могла стать причиной пожара», — заявили местные жители в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа начался вечером 12 июля. Огонь охватил десятки домов. На месте ЧП стянуты силы регионального МЧС и полиция. Жителей села эвакуируют в пункт временного размещения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все пострадавшие дома будут восстановлены.

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Причиной пожара в селе Шайдуриха (Свердловская область) могла стать сухая гроза. Об этом сообщили местные жители. «В понедельник 10 июля в окрестностях села была сухая гроза. Она и могла стать причиной пожара», — заявили местные жители в разговоре с корреспондентом URA.RU. Пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа начался вечером 12 июля. Огонь охватил десятки домов. На месте ЧП стянуты силы регионального МЧС и полиция. Жителей села эвакуируют в пункт временного размещения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все пострадавшие дома будут восстановлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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