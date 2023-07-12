В Кургане недалеко от озера горит лес

13 июля 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Курганцы рассказали, что лес горит недалеко от Голубых озер Фото: Екатерина Сычкова Недалеко от Голубых озер в Кургане горит лес. Об этом сообщают местные жители. «Прямо сейчас горит лес недалеко от Голубых озер. Если ехать с Чаусово, то с правой стороны», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган», ссылаясь на слова подписчиков. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. При получении ответа новость будет дополнена.

Недалеко от Голубых озер в Кургане горит лес. Об этом сообщают местные жители. «Прямо сейчас горит лес недалеко от Голубых озер. Если ехать с Чаусово, то с правой стороны», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган», ссылаясь на слова подписчиков. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. При получении ответа новость будет дополнена.