В Кургане недалеко от озера горит лес

Курганцы рассказали, что лес горит недалеко от Голубых озер
Недалеко от Голубых озер в Кургане горит лес. Об этом сообщают местные жители.
«Прямо сейчас горит лес недалеко от Голубых озер. Если ехать с Чаусово, то с правой стороны», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган», ссылаясь на слова подписчиков.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. При получении ответа новость будет дополнена.
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