12 июля 2023

В Кургане недалеко от озера горит лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы рассказали, что лес горит недалеко от Голубых озер Фото:

Недалеко от Голубых озер в Кургане горит лес. Об этом сообщают местные жители.

«Прямо сейчас горит лес недалеко от Голубых озер. Если ехать с Чаусово, то с правой стороны», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган», ссылаясь на слова подписчиков.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. При получении ответа новость будет дополнена.

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Недалеко от Голубых озер в Кургане горит лес. Об этом сообщают местные жители. «Прямо сейчас горит лес недалеко от Голубых озер. Если ехать с Чаусово, то с правой стороны», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган», ссылаясь на слова подписчиков. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. При получении ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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