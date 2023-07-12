12 июля 2023

Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Турции

Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле возможно землетрясение магнитудой выше 7
© Служба новостей «URA.RU»
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Катастрофа будет масштабной, считает эксперт Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

В Стамбуле и в регионе Мраморного моря ожидает мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, вследствие чего может быть цунами. Такие прогнозы озвучил член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости. По его словам, землетрясение почувствуют семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек. Эйидоган считает, что катастрофа будет масштабной.

Землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. По информации вице-президента страны Фуата Октайя, тогда погибло почти 49,6 тысячи человек. Сообщалось, что землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.

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В Стамбуле и в регионе Мраморного моря ожидает мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, вследствие чего может быть цунами. Такие прогнозы озвучил член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. «Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости. По его словам, землетрясение почувствуют семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек. Эйидоган считает, что катастрофа будет масштабной. Землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. По информации вице-президента страны Фуата Октайя, тогда погибло почти 49,6 тысячи человек. Сообщалось, что землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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