Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Турции

Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле возможно землетрясение магнитудой выше 7

13 июля 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Катастрофа будет масштабной, считает эксперт Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В Стамбуле и в регионе Мраморного моря ожидает мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, вследствие чего может быть цунами. Такие прогнозы озвучил член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. «Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости. По его словам, землетрясение почувствуют семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек. Эйидоган считает, что катастрофа будет масштабной. Землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. По информации вице-президента страны Фуата Октайя, тогда погибло почти 49,6 тысячи человек. Сообщалось, что землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.

В Стамбуле и в регионе Мраморного моря ожидает мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, вследствие чего может быть цунами. Такие прогнозы озвучил член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. «Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости. По его словам, землетрясение почувствуют семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек. Эйидоган считает, что катастрофа будет масштабной. Землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. По информации вице-президента страны Фуата Октайя, тогда погибло почти 49,6 тысячи человек. Сообщалось, что землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.