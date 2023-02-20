Новое землетрясение в Турции ощутили еще в четырех странах

Землетрясение с эпицентром в Антакье ощущалось в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле
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Выезд Бориса Дубровского в Катав-Ивановск после землетрясения. Челябинская область, жилой дом, трещины в стенах
Землетрясение в Антакье ощущали примерно 300 млн человек Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Землетрясение, произошедшее 20 февраля, с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Информацию передают представители Европейского сейсмологического центра.

«Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле», — говорится в сообщении европейского центра в Twitter. Сейсмологи предупредили граждан, что в ближайшие часы и дни возможны повторные толчки.

Также источники телеканала Al-Arabiya передали, что из-за нового землетрясения сразу в двух городах — Эль-Баб и Харим обрушились здания. Есть пострадавшие.

Днем, 20 февраля, на границе Турции и Сирии было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили о новых разрушениях в провинции Хатай.

Двумя неделями ранее, 6 февраля, в Турции произошло первое за этот год мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 5 утра по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пазарджик Кахраманмараша. После этого афтершоки были зафиксированы еще в нескольких городах страны. Так, власти турецкой провинции Газиантеп приняли решение снести сильно пострадавший от землетрясения город Нурдагы до основания и построить заново. По последним данным, всего в Турции за две недели после первого землетрясения погибли более 41 тысячи человек.

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Землетрясение, произошедшее 20 февраля, с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Информацию передают представители Европейского сейсмологического центра. «Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле», — говорится в сообщении европейского центра в Twitter. Сейсмологи предупредили граждан, что в ближайшие часы и дни возможны повторные толчки. Также источники телеканала Al-Arabiya передали, что из-за нового землетрясения сразу в двух городах — Эль-Баб и Харим обрушились здания. Есть пострадавшие. Днем, 20 февраля, на границе Турции и Сирии было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Представители Европейского сейсмологического центра сообщили о новых разрушениях в провинции Хатай. Двумя неделями ранее, 6 февраля, в Турции произошло первое за этот год мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 5 утра по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пазарджик Кахраманмараша. После этого афтершоки были зафиксированы еще в нескольких городах страны. Так, власти турецкой провинции Газиантеп приняли решение снести сильно пострадавший от землетрясения город Нурдагы до основания и построить заново. По последним данным, всего в Турции за две недели после первого землетрясения погибли более 41 тысячи человек.
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