12 июля 2023

В Екатеринбург прибыл самолет-амфибия для тушения крупного пожара в Шайдурихе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров
Пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Самолет-амфибия БЕ-200 ЧС прибыл ночью в Екатеринбург и находится в готовности, чтобы вылететь на тушение огня в село Шайдуриха. Там сгорел 41 дом, сообщает ГУ МЧС в Свердловской области в telegram-канале.

«Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать пожар на площади 4100 кв. метров. Огнем повреждено 41 строение. Планируется задействовать и авиацию — вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны. Также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург», — рассказали в МЧС.

Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания. На тушении работают 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) провела экстренное заседание из-за пожара в Шайдурихе. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей. Самое главное о пожаре в Шайдурихе — в материале URA.RU.

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Самолет-амфибия БЕ-200 ЧС прибыл ночью в Екатеринбург и находится в готовности, чтобы вылететь на тушение огня в село Шайдуриха. Там сгорел 41 дом, сообщает ГУ МЧС в Свердловской области в telegram-канале. «Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать пожар на площади 4100 кв. метров. Огнем повреждено 41 строение. Планируется задействовать и авиацию — вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны. Также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург», — рассказали в МЧС. Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания. На тушении работают 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) провела экстренное заседание из-за пожара в Шайдурихе. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей. Самое главное о пожаре в Шайдурихе — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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