В Екатеринбург прибыл самолет-амфибия для тушения крупного пожара в Шайдурихе

13 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Самолет-амфибия БЕ-200 ЧС прибыл ночью в Екатеринбург и находится в готовности, чтобы вылететь на тушение огня в село Шайдуриха. Там сгорел 41 дом, сообщает ГУ МЧС в Свердловской области в telegram-канале. «Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать пожар на площади 4100 кв. метров. Огнем повреждено 41 строение. Планируется задействовать и авиацию — вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны. Также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург», — рассказали в МЧС. Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания. На тушении работают 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) провела экстренное заседание из-за пожара в Шайдурихе. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей. Самое главное о пожаре в Шайдурихе — в материале URA.RU.

Самолет-амфибия БЕ-200 ЧС прибыл ночью в Екатеринбург и находится в готовности, чтобы вылететь на тушение огня в село Шайдуриха. Там сгорел 41 дом, сообщает ГУ МЧС в Свердловской области в telegram-канале. «Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать пожар на площади 4100 кв. метров. Огнем повреждено 41 строение. Планируется задействовать и авиацию — вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны. Также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург», — рассказали в МЧС. Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания. На тушении работают 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) провела экстренное заседание из-за пожара в Шайдурихе. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей. Самое главное о пожаре в Шайдурихе — в материале URA.RU.