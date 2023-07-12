12 июля 2023

В селе Шайдуриха спасатели продолжают борьбу с крупным пожаром: главное к утру 13 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в селе Шайдуриха локализован
Пожар в селе Шайдуриха локализован
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области спасатели МЧС и добровольцы продолжают ликвидацию крупного пожара. URA.RU приводит главные новости к утру 13 июля.

  • Пожар в селе Шайдуриха начался на местной турбазе. В целях безопасности было принято решение о временной эвакуации жителей. Из Невьянска были направлены три автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции ограничили въезд в село.
  • По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на место ЧП прибыл министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. В его задачи входит координация работы по борьбе с пожаром, оказание содействия МЧС и жителям села.
  • Огонь охватил 40 домов в Шайдурихе. В связи с распространением огня, власти Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • На помощь спасателям прибыли военные. Жители Шайдурихи спасают своих домашних питомцев.
  • Из объятого огнем села эвакуировали около 300 человек. Полицейские ОВД Невьянского ГО мобилизованы в рамках операции «Тайфун» — помощь коллегам из МЧС по эвакуации жителей села.
  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома в селе Шайдуриха. Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова рассказала о мерах поддержки погорельцев села.
  • Глава МЧС Свердловской области Виктор Теряев заявил, что всеобщую эвакуацию села объявлять не будут. Пожар удастся удержать в границах его распространения.
  • Жители Шайдурихи предположили, что причиной пожара могла стать сухая гроза, которая фиксировалась в районе села с 10 июля.
  • Пожар в селе локализован. Сильный огонь зафиксирован на лесопилке. Огонь оставляет после себя пепелище.

Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) провела экстренное заседание из-за пожара в Шайдурихе. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей. На место пожара стягиваются добровольцы. По словам главы Невьянского городского округа Александра Берчука, огонь уничтожил 41 строение, из которых 13 — дома постоянного проживания, остальные — это дачи.

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В селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области спасатели МЧС и добровольцы продолжают ликвидацию крупного пожара. URA.RU приводит главные новости к утру 13 июля. Администрация Невьянского городского округа (Свердловская область) провела экстренное заседание из-за пожара в Шайдурихе. Власти прорабатывают план по восстановлению села, документов местных жителей. На место пожара стягиваются добровольцы. По словам главы Невьянского городского округа Александра Берчука, огонь уничтожил 41 строение, из которых 13 — дома постоянного проживания, остальные — это дачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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