Все пермские рестораны KFC теперь работают под брендом Rostic’s
В Перми завершился ребрендинг ресторанов сети KFC. Все заведения поменяли свои вывески на Rostic’s.
«Rostic’s завершил ребрендинг ресторанов быстрого питания в Перми. Сегодня в Перми работают 13 ресторанов Rostic’s», — сообщает интернет-газета «Текст».
Ранее американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору. Новый владелец заявил о переименовании сети и смене названия. В Перми первый ресторан Rostic’s открылся в апреле 2023 года.
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