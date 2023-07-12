12 июля 2023

В Перми все рестораны KFC сменили вывески на Rostic’s

© Служба новостей «URA.RU»
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KFC. Курган, kfc
Все пермские рестораны KFC теперь работают под брендом Rostic’s Фото:

В Перми завершился ребрендинг ресторанов сети KFC. Все заведения поменяли свои вывески на Rostic’s.

«Rostic’s завершил ребрендинг ресторанов быстрого питания в Перми. Сегодня в Перми работают 13 ресторанов Rostic’s», — сообщает интернет-газета «Текст».

Ранее американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору. Новый владелец заявил о переименовании сети и смене названия. В Перми первый ресторан Rostic’s открылся в апреле 2023 года.

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В Перми завершился ребрендинг ресторанов сети KFC. Все заведения поменяли свои вывески на Rostic’s. «Rostic’s завершил ребрендинг ресторанов быстрого питания в Перми. Сегодня в Перми работают 13 ресторанов Rostic’s», — сообщает интернет-газета «Текст». Ранее американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору. Новый владелец заявил о переименовании сети и смене названия. В Перми первый ресторан Rostic’s открылся в апреле 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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