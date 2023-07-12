12 июля 2023

В селе Шайдуриха от погорельцев начали принимать заявки на выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для оставшихся без имущества жителей села начнут делать социальные паспорта
Для оставшихся без имущества жителей села начнут делать социальные паспорта Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В селе Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля произошел крупный пожар, начали собирать заявки от пострадавших жителей на выплаты и составлять социальные паспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства «Свердловская область».

«В доме культуры Шайдурихи специалисты управления соцполитики начнут принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта погорельцев. В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей», — говорится в сообщении.

Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля произошел крупный пожар, начали собирать заявки от пострадавших жителей на выплаты и составлять социальные паспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства «Свердловская область». «В доме культуры Шайдурихи специалисты управления соцполитики начнут принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта погорельцев. В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей», — говорится в сообщении. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...