В селе Шайдуриха от погорельцев начали принимать заявки на выплаты

В селе Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля произошел крупный пожар, начали собирать заявки от пострадавших жителей на выплаты и составлять социальные паспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства «Свердловская область».
«В доме культуры Шайдурихи специалисты управления соцполитики начнут принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта погорельцев. В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей», — говорится в сообщении.
Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.