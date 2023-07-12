В селе Шайдуриха от погорельцев начали принимать заявки на выплаты 13 июля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 + Для оставшихся без имущества жителей села начнут делать социальные паспорта Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В селе Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля произошел крупный пожар, начали собирать заявки от пострадавших жителей на выплаты и составлять социальные паспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства «Свердловская область». «В доме культуры Шайдурихи специалисты управления соцполитики начнут принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта погорельцев. В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей», — говорится в сообщении. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU. В селе Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля произошел крупный пожар, начали собирать заявки от пострадавших жителей на выплаты и составлять социальные паспорта. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства «Свердловская область». «В доме культуры Шайдурихи специалисты управления соцполитики начнут принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта погорельцев. В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей», — говорится в сообщении. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям