Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев ждет помощи от стран G7 с ядерным оружием

Киев намерен заключить со странами G7, владеющими ядерным вооружением, соглашения о безопасности Украины, чтобы в дальнейшем получать от них помощь. Такое заявление сделал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алесей Данилов.
«Это была ключевая вещь — когда мы будем иметь с каждым членом »[Большой] семерки« отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень важная вещь, когда страны, которые владеют ядерным оружием, будут нам предоставлять такую помощь», — сказал Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».
По словам секретаря СНБО, в каждом из соглашений будет обозначена ответственность сторон «за те или иные процессы». Также Данилов назвал «стратегической ошибкой Запада» отказ Украины от собственных запасов ядерного оружия в 1994 году.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.