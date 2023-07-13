Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев ждет помощи от стран G7 с ядерным оружием

Алесей Данилов назвал отказ Украины от ядерного оружия «ошибкой Запада» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев намерен заключить со странами G7, владеющими ядерным вооружением, соглашения о безопасности Украины, чтобы в дальнейшем получать от них помощь. Такое заявление сделал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алесей Данилов.

«Это была ключевая вещь — когда мы будем иметь с каждым членом »[Большой] семерки« отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень важная вещь, когда страны, которые владеют ядерным оружием, будут нам предоставлять такую помощь», — сказал Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».

По словам секретаря СНБО, в каждом из соглашений будет обозначена ответственность сторон «за те или иные процессы». Также Данилов назвал «стратегической ошибкой Запада» отказ Украины от собственных запасов ядерного оружия в 1994 году.