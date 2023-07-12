12 июля 2023

В Пермском крае Чемпионат ПФО по воздухоплаванию совместят с арт-фестивалем

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Чтобы прокатиться на воздушном шаре, надо записаться заранее Фото:

В селе Посад Пермского края состоятся Чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Прикамья по воздухоплавательному спорту. Параллельно организаторы устраивают арт-фестиваль «Дыхание ветра», который пройдет в соседней деревне Пеньки, которая славится обилием арт-объектов.

«Село Посад станет спортивной площадкой для пилотов аэростатов из Кунгура, Уфы, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Набережных Челнов и Тюмени. Кроме того, с 29 по 30 июля в д. Пеньки Кишертского района пройдет арт-фестиваль „Дыхание ветра“», — сообщается на интернет-ресурсах Федерации воздухоплавания Пермского края.

Помощь в трансфере до фестиваля предлагает дом народного творчества «Губерния». В его telegram-канале отмечается, что в деревне Пеньки за восемь лет создан парк арт-объектов под открытым небом, который пополнится в этом году новыми. Гостей фестиваля ждут различные мастер-классы по народным ремеслам, катание на лошадях и воздушном шаре.

Соревнования спортсменов-воздухоплавателей пройдут в Посаде с 27 по 30 июля. Фестиваль «Дыхание ветра» ждет гостей с 29 по 30 июля в деревне Пеньки. Расстояние между населенными пунктами — три километра.

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В селе Посад Пермского края состоятся Чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Прикамья по воздухоплавательному спорту. Параллельно организаторы устраивают арт-фестиваль «Дыхание ветра», который пройдет в соседней деревне Пеньки, которая славится обилием арт-объектов. «Село Посад станет спортивной площадкой для пилотов аэростатов из Кунгура, Уфы, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Набережных Челнов и Тюмени. Кроме того, с 29 по 30 июля в д. Пеньки Кишертского района пройдет арт-фестиваль „Дыхание ветра“», — сообщается на интернет-ресурсах Федерации воздухоплавания Пермского края. Помощь в трансфере до фестиваля предлагает дом народного творчества «Губерния». В его telegram-канале отмечается, что в деревне Пеньки за восемь лет создан парк арт-объектов под открытым небом, который пополнится в этом году новыми. Гостей фестиваля ждут различные мастер-классы по народным ремеслам, катание на лошадях и воздушном шаре. Соревнования спортсменов-воздухоплавателей пройдут в Посаде с 27 по 30 июля. Фестиваль «Дыхание ветра» ждет гостей с 29 по 30 июля в деревне Пеньки. Расстояние между населенными пунктами — три километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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