12 июля 2023

Челябинку осудили за ранение сожителя осколком зеркала

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхое и аварийное жилье. Курган, осколки стекла
Ранение было нанесено осколком зеркала Фото:

В Челябинске 25-летнюю жительницу города осудили за нанесение тяжелого вреда здоровью своему сожителю осколком зеркала. Женщина созналась в содеянном и понесла наказание сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Подсудимая в феврале 2023 года в квартире по улице Дегтярева в Челябинска в ходе распития спиртных напитков поссорилась с сожителем, бросила в него зеркало, которое разбилось, и с силой воткнула осколок зеркала мужчине в спину. Тем самым создала угрозу для жизни потерпевшего» сообщила пресс-служба.

Женщину осудили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровь). С учетом явки с повинной, ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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В Челябинске 25-летнюю жительницу города осудили за нанесение тяжелого вреда здоровью своему сожителю осколком зеркала. Женщина созналась в содеянном и понесла наказание сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Подсудимая в феврале 2023 года в квартире по улице Дегтярева в Челябинска в ходе распития спиртных напитков поссорилась с сожителем, бросила в него зеркало, которое разбилось, и с силой воткнула осколок зеркала мужчине в спину. Тем самым создала угрозу для жизни потерпевшего» сообщила пресс-служба. Женщину осудили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровь). С учетом явки с повинной, ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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