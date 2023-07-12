Челябинку осудили за ранение сожителя осколком зеркала

13 июля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Ранение было нанесено осколком зеркала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске 25-летнюю жительницу города осудили за нанесение тяжелого вреда здоровью своему сожителю осколком зеркала. Женщина созналась в содеянном и понесла наказание сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Подсудимая в феврале 2023 года в квартире по улице Дегтярева в Челябинска в ходе распития спиртных напитков поссорилась с сожителем, бросила в него зеркало, которое разбилось, и с силой воткнула осколок зеркала мужчине в спину. Тем самым создала угрозу для жизни потерпевшего» сообщила пресс-служба. Женщину осудили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровь). С учетом явки с повинной, ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

В Челябинске 25-летнюю жительницу города осудили за нанесение тяжелого вреда здоровью своему сожителю осколком зеркала. Женщина созналась в содеянном и понесла наказание сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Подсудимая в феврале 2023 года в квартире по улице Дегтярева в Челябинска в ходе распития спиртных напитков поссорилась с сожителем, бросила в него зеркало, которое разбилось, и с силой воткнула осколок зеркала мужчине в спину. Тем самым создала угрозу для жизни потерпевшего» сообщила пресс-служба. Женщину осудили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровь). С учетом явки с повинной, ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.