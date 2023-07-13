Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели женщины в полыхающем селе Шайдуриха

Пожар в Шайдурихе уничтожил 41 строение и унес жизнь одного человека (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилой женщины в селе Шайдуриха (Свердловская область). Ее нашли в сгоревшей бане на дачном участке. Об этом сообщает СКР по Свердловской области.

«Утром 13 июля в следственный отдел по городу Невьянск поступила информация об обнаружении тела женщины в ходе тушения пожара в селе Шайдуриха. По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления регионального СКР Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“», — заявили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что погибшую женщину нашли в сгоревшей бане. «Сотрудники уголовного розыска, с большой долей вероятности, предполагают, что это хозяйка дома, жительница Верхней Пышмы Вера Гайко, 1952 г. р., которая вместе с супругом в день ЧП находились на даче», — уточнил Горелых.

В селе Шайдуриха, где прошлой ночью бушевал масштабный пожар, под завалами нашли тело женщины, еще два человека с ожогами обратились за помощью к врачам. Также сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в поселок Шайдуриха, он пообещал, что те, кто остался без крова, будут обеспечны жильем.