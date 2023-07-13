Лавров рассказал о разговоре с турецким коллегой о передаче командиров «Азова»* Украине

Лавров отказался делиться подробностями разговора о возвращении командиров «Азова»* на Украину
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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, сималенд, лавров сергей
Сергей Лавров не стал рассказывать подробностей беседы с турецким коллегой Фото:

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался раскрывать подробности разговора о передаче Украине командиров полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) с турецким коллегой Хаканом Фиданом. По его словам, рассказывать обо всем подряд — прерогатива стран Запада.

«Я не имею привычки рассказывать то, что мне сообщают мои коллеги во время дипломатических контактов. Это не в наших традициях, это скорее то, чем постоянно грешат наши западные коллеги», — заявил Сергей Лавров во время общения с прессой. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что Анкара уже дала публичный комментарий на этот счет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается из Турции на родину вместе с пятью командирами «Азова». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что таким образом Анкара нарушила договоренности с РФ, передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за этого отношения с Россией никак не испортились, пишет Pravda.Ru.

*Националистический полк «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался раскрывать подробности разговора о передаче Украине командиров полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) с турецким коллегой Хаканом Фиданом. По его словам, рассказывать обо всем подряд — прерогатива стран Запада. «Я не имею привычки рассказывать то, что мне сообщают мои коллеги во время дипломатических контактов. Это не в наших традициях, это скорее то, чем постоянно грешат наши западные коллеги», — заявил Сергей Лавров во время общения с прессой. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что Анкара уже дала публичный комментарий на этот счет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается из Турции на родину вместе с пятью командирами «Азова». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что таким образом Анкара нарушила договоренности с РФ, передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за этого отношения с Россией никак не испортились, пишет Pravda.Ru. *Националистический полк «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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