Нарышкин огорчился из-за решения Турции о выдачи азовцев*

Нарышкин: передача Киеву главарей «Азова» нехорошо характеризует Турцию
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Нарышкин дал оценку решению Анкары о выдаче азовцев Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Передача Киеву главарей «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Передача Киеву главарей „Азова“ (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону», — сказал Нарышкин в эфире телеканала Россия 24. Анкара выдала Киеву плененных российской армией в боях за Мариуполь командиров нацбата «Азов» 8 июля.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Передача Киеву главарей «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Передача Киеву главарей „Азова“ (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону», — сказал Нарышкин в эфире телеканала Россия 24. Анкара выдала Киеву плененных российской армией в боях за Мариуполь командиров нацбата «Азов» 8 июля. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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