Нарышкин огорчился из-за решения Турции о выдачи азовцев*

Нарышкин дал оценку решению Анкары о выдаче азовцев Киеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Передача Киеву главарей «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Передача Киеву главарей „Азова“ (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону», — сказал Нарышкин в эфире телеканала Россия 24. Анкара выдала Киеву плененных российской армией в боях за Мариуполь командиров нацбата «Азов» 8 июля.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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