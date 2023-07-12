Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным выдачу Украине главарей «Азова»*

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут провести переговоры в августе Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным выдачу Анкарой глав из нацбатальона Азов (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

«В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы [о выдаче глав Азова Украине]», — отметил Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции. Трансляция приводится на официальном сайте НАТО. Турецкий глава подчеркнул, что ситуация по этому поводу стала позитивной с российской стороны после обсуждения деталей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пока даты встречи между главами государств не определены. Сам Эрдоган рассчитывает на встречу в августе.

8 июля сообщалось, что Анкара возвращает Украине боевиков «Азова». Песков тогда отреагировал, уточнив, что ситуация не повлияет на совместные проекты между Турцией и Россией. Турецкие политологи уточняли, что данная ситуация с передачей боевиков не нарушила договоренности Анкары и Москвы, передает «Национальная служба новостей».

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным выдачу Анкарой глав из нацбатальона Азов (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. «В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы [о выдаче глав Азова Украине]», — отметил Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции. Трансляция приводится на официальном сайте НАТО. Турецкий глава подчеркнул, что ситуация по этому поводу стала позитивной с российской стороны после обсуждения деталей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пока даты встречи между главами государств не определены. Сам Эрдоган рассчитывает на встречу в августе. 8 июля сообщалось, что Анкара возвращает Украине боевиков «Азова». Песков тогда отреагировал, уточнив, что ситуация не повлияет на совместные проекты между Турцией и Россией. Турецкие политологи уточняли, что данная ситуация с передачей боевиков не нарушила договоренности Анкары и Москвы, передает «Национальная служба новостей». *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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