Тюрколог объяснил выдачу главарей Азова* Украине

Тюрколог Образцов: Турция выполнила обязательства члена НАТО, передав Киеву командиров «Азова»*
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Президент Турции выполняет обязательства члена НАТО, пояснил тюрколог Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган, передав командиров «Азова»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Украине, «лавирует» между странами НАТО и Россией. Об этом заявил доцент СПбГУ и кандидат филологических наук Алексей Образцов, отметив, что турецкая сторона выполняет обязательства страны члена-НАТО.

«С одной стороны, таким жестом Эрдоган показывает, что он в теме, что он в натовской обойме, что он открыт к сотрудничеству, выполняет союзнические обязательства. С другой стороны, он показывает российской стороне, что если Россия не продлит зерновую сделку, то он воспримет это с пониманием», — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алексей Образцов. Тюрколог отметил, что турецкие дипломаты в силу многовековых традиций разбираются в особенностях европейского восприятия таких вопросов.

Ранее пленные бойцы «Азова» оказались в Турции после штурма российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, после чего обменяла на российских солдат и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции, однако Зеленский объявил о возвращении пятерых командиров на Украину.

* Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Президент Турции Реджеп Эрдоган, передав командиров «Азова»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Украине, «лавирует» между странами НАТО и Россией. Об этом заявил доцент СПбГУ и кандидат филологических наук Алексей Образцов, отметив, что турецкая сторона выполняет обязательства страны члена-НАТО. «С одной стороны, таким жестом Эрдоган показывает, что он в теме, что он в натовской обойме, что он открыт к сотрудничеству, выполняет союзнические обязательства. С другой стороны, он показывает российской стороне, что если Россия не продлит зерновую сделку, то он воспримет это с пониманием», — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алексей Образцов. Тюрколог отметил, что турецкие дипломаты в силу многовековых традиций разбираются в особенностях европейского восприятия таких вопросов. Ранее пленные бойцы «Азова» оказались в Турции после штурма российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, после чего обменяла на российских солдат и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции, однако Зеленский объявил о возвращении пятерых командиров на Украину. * Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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