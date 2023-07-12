В челябинском районе запретили собирать грибы и ягоды

Грибы запрещают собирать из-за химической обработки от саранчи
В Брединском районе Челябинской области запретили сбор ягод и грибов из-за химической обработки полей. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе администрации района.
«Сегодня проведена обработка лугов на границе с Кваркенским районом (Оренбургская область). Запрещен сбор ягод и грибов на участках, обработанных химией», — сообщили в пресс-службе.
Процедуры провели в целях борьбы с саранчой. Опрыскивание прошло от поселка Свободный до поселка Чека.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.