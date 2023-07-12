12 июля 2023

В челябинском районе запретили собирать грибы и ягоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Грибы запрещают собирать из-за химической обработки от саранчи Фото:

В Брединском районе Челябинской области запретили сбор ягод и грибов из-за химической обработки полей. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе администрации района.

«Сегодня проведена обработка лугов на границе с Кваркенским районом (Оренбургская область). Запрещен сбор ягод и грибов на участках, обработанных химией», — сообщили в пресс-службе.

Процедуры провели в целях борьбы с саранчой. Опрыскивание прошло от поселка Свободный до поселка Чека.

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В Брединском районе Челябинской области запретили сбор ягод и грибов из-за химической обработки полей. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе администрации района. «Сегодня проведена обработка лугов на границе с Кваркенским районом (Оренбургская область). Запрещен сбор ягод и грибов на участках, обработанных химией», — сообщили в пресс-службе. Процедуры провели в целях борьбы с саранчой. Опрыскивание прошло от поселка Свободный до поселка Чека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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