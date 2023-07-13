Сотрудникам Минцифры запретят пользоваться iPhone

Минцифры запретит сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях в ближайшие недели
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Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, айфон, apple, iPhone 6s
В Минцифры РФ ввели запрет на использование iPhone в служебных целях Фото:

Министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Шойтов.

«Мы планируем принять <…> приказ [о запрете пользованием iPhone]. Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе», — подчеркнул Александр Шойтов. Его слова приводит РИА Новости.

До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех». В ее пресс-службе подчеркнули, что запрет касается все соответствующих предприятий, предает «Национальная служба новостей». Также данный запрет для сотрудников ввели и в министерстве промышленности и торговли РФ.

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Министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Шойтов. «Мы планируем принять <…> приказ [о запрете пользованием iPhone]. Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе», — подчеркнул Александр Шойтов. Его слова приводит РИА Новости. До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех». В ее пресс-службе подчеркнули, что запрет касается все соответствующих предприятий, предает «Национальная служба новостей». Также данный запрет для сотрудников ввели и в министерстве промышленности и торговли РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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