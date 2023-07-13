Сотрудникам Минцифры запретят пользоваться iPhone

Министерство цифрового развития РФ планирует выпустить приказ, запрещающий его сотрудникам пользоваться телефонами iPhone в служебных целях. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Шойтов.
«Мы планируем принять <…> приказ [о запрете пользованием iPhone]. Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе», — подчеркнул Александр Шойтов. Его слова приводит РИА Новости.
До этого аналогичный запрет ввела корпорация «Ростех». В ее пресс-службе подчеркнули, что запрет касается все соответствующих предприятий, предает «Национальная служба новостей». Также данный запрет для сотрудников ввели и в министерстве промышленности и торговли РФ.
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