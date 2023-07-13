Уклонистам от армии хотят запретить пользоваться «Госуслугами» и посещать МФЦ

13 июля 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Уклонистов от армии хотят лишить возможности получать госуслуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России предложили ограничить уклонистам получение государственных услуг через сайт «Госуслуг» и МФЦ. Такую меру можно принять в случае, если ограничение права управлять автомобилем окажется неэффективным. Об этом заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов. «Например, можно будет наложить на них ограничения, связанные с получением государственных услуг через МФЦ и сайт „Госуслуги“. Перспектива остаться без нужных справок и выписок, невозможность оформить необходимые документы может оказать серьезное воспитательное воздействие на уклонистов и сподвигнуть их к тому, чтобы все-таки явиться в военкомат», — объясняет правовед интернет-изданию Подмосковье сегодня. По словам Рожнова, реализовать это в условиях нынешней цифровизации, имея возможность создавать и мониторить базы данных, не составит труда. Также инициативу посчитал интересной социолог, профессор Липецкого филиала Финуниверситета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков. Однако, по его словам, такие меры потребуют «сформировать нормативно-правовою базу, принять соответствующие законы, внести изменения в старые, создать новые должностные регламенты и инструкции», что необходимо предварительно проработать. Кроме того, Башлыков утверждает, что нужно создать единую базу уклонистов по всей России, чтобы исключить возможность получения уклонистами необходимых услуг в соседних регионах. Социолог заключил, что не видит возможностей и причин реализовать запрет на данный момент, но также отметил, что он «может вынудить определенный небольшой процент скрывающихся от призыва исполнить свой гражданский долг». Ранее уклонистам запретили сдавать экзамен для получения водительских прав. Те, кто не явился в военкомат по повестке, не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь с 11 июля. Также отмечается, что военнообязанные, не явившиеся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, не может управлять транспортным средством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предложили ограничить уклонистам получение государственных услуг через сайт «Госуслуг» и МФЦ. Такую меру можно принять в случае, если ограничение права управлять автомобилем окажется неэффективным. Об этом заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов. «Например, можно будет наложить на них ограничения, связанные с получением государственных услуг через МФЦ и сайт „Госуслуги“. Перспектива остаться без нужных справок и выписок, невозможность оформить необходимые документы может оказать серьезное воспитательное воздействие на уклонистов и сподвигнуть их к тому, чтобы все-таки явиться в военкомат», — объясняет правовед интернет-изданию Подмосковье сегодня. По словам Рожнова, реализовать это в условиях нынешней цифровизации, имея возможность создавать и мониторить базы данных, не составит труда. Также инициативу посчитал интересной социолог, профессор Липецкого филиала Финуниверситета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков. Однако, по его словам, такие меры потребуют «сформировать нормативно-правовою базу, принять соответствующие законы, внести изменения в старые, создать новые должностные регламенты и инструкции», что необходимо предварительно проработать. Кроме того, Башлыков утверждает, что нужно создать единую базу уклонистов по всей России, чтобы исключить возможность получения уклонистами необходимых услуг в соседних регионах. Социолог заключил, что не видит возможностей и причин реализовать запрет на данный момент, но также отметил, что он «может вынудить определенный небольшой процент скрывающихся от призыва исполнить свой гражданский долг». Ранее уклонистам запретили сдавать экзамен для получения водительских прав. Те, кто не явился в военкомат по повестке, не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь с 11 июля. Также отмечается, что военнообязанные, не явившиеся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, не может управлять транспортным средством.