Нарколог объяснил, сколько времени займет лечение МакSим от алкоголизма

Нарколог Казанцев: МакSим будет лечиться от алкоголизма всю жизнь
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, певица максим
МакSим будет излечиваться от алкогольной зависимости всю оставшуюся жизнь, заявил Алексей Казанцев Фото:

Российская певица МакSим пытается пройти реабилитацию от алкоголизма, но лечению может занять всю жизнь. Такой прогноз дал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. <…> Есть биологическая память на дозу. Даже после долгого воздержания, если человек начинает пить, он вернется ровно в ту стадию, с которой начал лечение», — рассказал Алексей Казанцев в разговоре с авторами российского издания «Абзац». По мнению специалиста, алкоголиков «бывших не бывает». Сама реабилитация МакSим займет полгода, но потом певице понадобится работа с психологом и посещение групп поддержки.

В 2020 году МакSим попала в автомобильную аварии, передают «Дни.ру». После этого у нее начались проблемы со здоровьем. Данное происшествие негативно сказалось и на творческой деятельности.

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Российская певица МакSим пытается пройти реабилитацию от алкоголизма, но лечению может занять всю жизнь. Такой прогноз дал психиатр-нарколог Алексей Казанцев. «К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. <…> Есть биологическая память на дозу. Даже после долгого воздержания, если человек начинает пить, он вернется ровно в ту стадию, с которой начал лечение», — рассказал Алексей Казанцев в разговоре с авторами российского издания «Абзац». По мнению специалиста, алкоголиков «бывших не бывает». Сама реабилитация МакSим займет полгода, но потом певице понадобится работа с психологом и посещение групп поддержки. В 2020 году МакSим попала в автомобильную аварии, передают «Дни.ру». После этого у нее начались проблемы со здоровьем. Данное происшествие негативно сказалось и на творческой деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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