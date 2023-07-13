Нарколог объяснил, сколько времени займет лечение МакSим от алкоголизма

Нарколог Казанцев: МакSим будет лечиться от алкоголизма всю жизнь

13 июля 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

МакSим будет излечиваться от алкогольной зависимости всю оставшуюся жизнь, заявил Алексей Казанцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица МакSим пытается пройти реабилитацию от алкоголизма, но лечению может занять всю жизнь. Такой прогноз дал психиатр-нарколог Алексей Казанцев. «К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. <…> Есть биологическая память на дозу. Даже после долгого воздержания, если человек начинает пить, он вернется ровно в ту стадию, с которой начал лечение», — рассказал Алексей Казанцев в разговоре с авторами российского издания «Абзац». По мнению специалиста, алкоголиков «бывших не бывает». Сама реабилитация МакSим займет полгода, но потом певице понадобится работа с психологом и посещение групп поддержки. В 2020 году МакSим попала в автомобильную аварии, передают «Дни.ру». После этого у нее начались проблемы со здоровьем. Данное происшествие негативно сказалось и на творческой деятельности.

Российская певица МакSим пытается пройти реабилитацию от алкоголизма, но лечению может занять всю жизнь. Такой прогноз дал психиатр-нарколог Алексей Казанцев. «К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. <…> Есть биологическая память на дозу. Даже после долгого воздержания, если человек начинает пить, он вернется ровно в ту стадию, с которой начал лечение», — рассказал Алексей Казанцев в разговоре с авторами российского издания «Абзац». По мнению специалиста, алкоголиков «бывших не бывает». Сама реабилитация МакSим займет полгода, но потом певице понадобится работа с психологом и посещение групп поддержки. В 2020 году МакSим попала в автомобильную аварии, передают «Дни.ру». После этого у нее начались проблемы со здоровьем. Данное происшествие негативно сказалось и на творческой деятельности.