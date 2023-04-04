Певица МакSим сорвала концерт в Екатеринбурге

Певица МакSим отменила выступление в Екатеринбурге

Последние концерты МакSим давались ей с трудом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) отменила концертный тур по России из-за проблем со здоровьем. В списке городов оказался и Екатеринбург — здесь исполнительница должна была выступать 15 апреля. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — заявила певица.

Также МакSим пояснила, что последний концерт в Твери показал, что она не может полностью отдаваться работе и ей необходим курс лечебных процедур. «Спасибо большое за вашу поддержку, я все это вижу, и (в какой-то степени) благодаря вам было принято решение перенести даты», — сообщила звезда.

Ранее певица МакSим сорвала концерт на курорте «Роза Хутор» в Сочи, где во время своего выступления она бросила микрофон и убежала со сцены. Зрители утверждали, что певица не попадала в ноты и выглядела замученной. Позже директор артистки заявил, что МакSим почувствовала себя плохо, поэтому покинула сцену, за что позже певица извинилась. Последний раз исполнительница приезжала в Екатеринбург на Ural Music Night в 2022 году, где на нее напала фанатка.