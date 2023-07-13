В Челябинске продают самолет за 100 тысяч рублей. Скрин

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Отличное состояние в самолете имеет двигатель с винтом Фото:

В Челябинске продают старый легкий самолет за 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«Самолет за 100 тысяч рублей. Когда-то летал, нужна ревизия», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отметил отличное состояние двигателя с винтом. В комплекте также идут сиденья и приборная панель, которые сняты с агрегата. В самолете придется переделать ходовую часть, докупить карбюратор и глушитель.

В комплекте к самолету идут сиденья и приборная панель
В комплекте к самолету идут сиденья и приборная панель
Продавец предупреждает, что самолету нужна ревизия
Продавец предупреждает, что самолету нужна ревизия

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В Челябинске продают старый легкий самолет за 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «Самолет за 100 тысяч рублей. Когда-то летал, нужна ревизия», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Продавец отметил отличное состояние двигателя с винтом. В комплекте также идут сиденья и приборная панель, которые сняты с агрегата. В самолете придется переделать ходовую часть, докупить карбюратор и глушитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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