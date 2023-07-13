Отличное состояние в самолете имеет двигатель с винтом
В Челябинске продают старый легкий самолет за 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.
«Самолет за 100 тысяч рублей. Когда-то летал, нужна ревизия», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Продавец отметил отличное состояние двигателя с винтом. В комплекте также идут сиденья и приборная панель, которые сняты с агрегата. В самолете придется переделать ходовую часть, докупить карбюратор и глушитель.
В комплекте к самолету идут сиденья и приборная панель
Продавец предупреждает, что самолету нужна ревизия
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