Отличное состояние в самолете имеет двигатель с винтом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске продают старый легкий самолет за 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«Самолет за 100 тысяч рублей. Когда-то летал, нужна ревизия», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отметил отличное состояние двигателя с винтом. В комплекте также идут сиденья и приборная панель, которые сняты с агрегата. В самолете придется переделать ходовую часть, докупить карбюратор и глушитель.

В комплекте к самолету идут сиденья и приборная панель скрин: сайт Avito