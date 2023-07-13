В Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

13 июля 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Из-за аномально жаркой погоды в Свердловской области разгораются лесные пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю: ввести с 13 июля 2023 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей на территории Свердловской области вследствие возникновения лесных пожаров», — говорится в указе. Там же прописано, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский поселок Шайдуриха охватило огнем вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла пенсионерка, двое пострадали. По данным Авиалесоохраны, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. При этом по данным МЧС, причина возгорания — лесной пожар. Возбуждено два уголовных дела после пожара в Шайдурихе — по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халадности, повлекшей смерть человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю: ввести с 13 июля 2023 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей на территории Свердловской области вследствие возникновения лесных пожаров», — говорится в указе. Там же прописано, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский поселок Шайдуриха охватило огнем вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла пенсионерка, двое пострадали. По данным Авиалесоохраны, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. При этом по данным МЧС, причина возгорания — лесной пожар. Возбуждено два уголовных дела после пожара в Шайдурихе — по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халадности, повлекшей смерть человека.