Следком возбудил уголовное дело о халатности после пожара в Шайдурихе

13 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

В Шайдурихе сгорело больше 40 строений, один человек погиб Фото: URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбудили после пожара в поселке Шайдуриха (Свердловская область), где огонь уничтожил больше 40 строений. Силовики предполагают, что пожар мог возникнуть из-за бездействия ответственных лиц. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале СУ СКР по Свердловской области «Установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья […] Дано указание о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении следователей. Обстоятельства, из-за которых возбудили уголовное дело, всплыли во время расследования ранее возбужденного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». При разборе завалов в Шайдурихе спасатели обнаружили тело 71-летней пенсионерки. Ранее URA.RU сообщало, что в Шайдуриху выезжал губернатор Евгений Куйвашев. Он пообщался с местными жителями, и те заявили ему, что задымление в поселке впервые появилось неделю назад и распространение пожара можно было предотвратить. Глава региона заявил, что все обстоятельства будут расследоваться в рамках уголовного дела. Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, в свою очередь, объяснил, что пожар, бушевавший в Шайдурихе, появился в 16:20 часов 12 июля. Оперативно потушить его не смогли из-за сильного ветра. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла пенсионерка, двое пострадали. По данным Авиалесоохраны, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. При этом по данным МЧС, причина возгорания — лесной пожар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбудили после пожара в поселке Шайдуриха (Свердловская область), где огонь уничтожил больше 40 строений. Силовики предполагают, что пожар мог возникнуть из-за бездействия ответственных лиц. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале СУ СКР по Свердловской области «Установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья […] Дано указание о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении следователей. Обстоятельства, из-за которых возбудили уголовное дело, всплыли во время расследования ранее возбужденного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». При разборе завалов в Шайдурихе спасатели обнаружили тело 71-летней пенсионерки. Ранее URA.RU сообщало, что в Шайдуриху выезжал губернатор Евгений Куйвашев. Он пообщался с местными жителями, и те заявили ему, что задымление в поселке впервые появилось неделю назад и распространение пожара можно было предотвратить. Глава региона заявил, что все обстоятельства будут расследоваться в рамках уголовного дела. Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, в свою очередь, объяснил, что пожар, бушевавший в Шайдурихе, появился в 16:20 часов 12 июля. Оперативно потушить его не смогли из-за сильного ветра. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла пенсионерка, двое пострадали. По данным Авиалесоохраны, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. При этом по данным МЧС, причина возгорания — лесной пожар.