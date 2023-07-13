Бывшего пермского оппозиционера Сергея Ухова* объявили в федеральный розыск

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Бывшего пермского активиста разыскивают силовики Фото:

Экс-главу Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова, которого ранее признали иноагентом, объявили в федеральный розыск. Эта информация содержится в базе розыска МВД РФ.

Ухова разыскивают в связи с уголовным делом, но не указано, с каким именно. Сам бывший пермский активист подтвердил факт возбуждения дела. «Не знаю, по какой статье заведено уголовное дело, я не знаю подробностей <…>. Меня никто не информирует», — прокомментировал общественник произошедшее в соцсетях.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу главка МВД РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

В январе текущего года Минюст России включил бывшего координатора Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова в реестр иностранных агентов. Оппозиционер попытался оспорить это решение в суде, но потерпел неудачу.

*Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ

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Экс-главу Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова, которого ранее признали иноагентом, объявили в федеральный розыск. Эта информация содержится в базе розыска МВД РФ. Ухова разыскивают в связи с уголовным делом, но не указано, с каким именно. Сам бывший пермский активист подтвердил факт возбуждения дела. «Не знаю, по какой статье заведено уголовное дело, я не знаю подробностей <…>. Меня никто не информирует», — прокомментировал общественник произошедшее в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу главка МВД РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. В январе текущего года Минюст России включил бывшего координатора Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова в реестр иностранных агентов. Оппозиционер попытался оспорить это решение в суде, но потерпел неудачу. *Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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