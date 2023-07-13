Бывшего пермского оппозиционера Сергея Ухова* объявили в федеральный розыск

13 июля 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Бывшего пермского активиста разыскивают силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-главу Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова, которого ранее признали иноагентом, объявили в федеральный розыск. Эта информация содержится в базе розыска МВД РФ. Ухова разыскивают в связи с уголовным делом, но не указано, с каким именно. Сам бывший пермский активист подтвердил факт возбуждения дела. «Не знаю, по какой статье заведено уголовное дело, я не знаю подробностей <…>. Меня никто не информирует», — прокомментировал общественник произошедшее в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу главка МВД РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. В январе текущего года Минюст России включил бывшего координатора Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова в реестр иностранных агентов. Оппозиционер попытался оспорить это решение в суде, но потерпел неудачу. *Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ

Экс-главу Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова, которого ранее признали иноагентом, объявили в федеральный розыск. Эта информация содержится в базе розыска МВД РФ. Ухова разыскивают в связи с уголовным делом, но не указано, с каким именно. Сам бывший пермский активист подтвердил факт возбуждения дела. «Не знаю, по какой статье заведено уголовное дело, я не знаю подробностей <…>. Меня никто не информирует», — прокомментировал общественник произошедшее в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу главка МВД РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. В январе текущего года Минюст России включил бывшего координатора Пермского штаба Алексея Навального (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Сергея Ухова в реестр иностранных агентов. Оппозиционер попытался оспорить это решение в суде, но потерпел неудачу. *Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ