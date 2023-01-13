Экс-кандидат в мэры Перми Сергей Ухов признан иноагентом

14 января 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Пермского оппозиционера Сергея Ухова внесли в реестр иноагентов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Оппозиционер и экс-кандидат в мэры Перми Сергей Ухов объявлен иностранным агентом. Реестр опубликован на сайте Минюста РФ. Сам Ухов заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать. «Государство на Старый Новый Год преподнесло такой „подарок“. Конечно, для меня быть в списке иногентов быть почетно, но все-таки я не согласен с внесением меня в этот список, я буду обжаловать это [решение], мне очень интересно, за что меня внесли в этот список», — рассказал Сергей Ухов в своем telegram-канале. Сергей Ухов был координатором Пермского штаба Алексея Навального* (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы). Он уже некоторое время не живет в России. Вместе с Сергеем Уховым в обновленном списке появились актер Артур Смольянинов, критик Артемий Троицкий. Также в реестр иноагентов внесено еще три человека и компания ООО «Тенес».

Оппозиционер и экс-кандидат в мэры Перми Сергей Ухов объявлен иностранным агентом. Реестр опубликован на сайте Минюста РФ. Сам Ухов заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать. «Государство на Старый Новый Год преподнесло такой „подарок“. Конечно, для меня быть в списке иногентов быть почетно, но все-таки я не согласен с внесением меня в этот список, я буду обжаловать это [решение], мне очень интересно, за что меня внесли в этот список», — рассказал Сергей Ухов в своем telegram-канале. Сергей Ухов был координатором Пермского штаба Алексея Навального* (штабы признаны судом экстремистской организацией и ликвидированы). Он уже некоторое время не живет в России. Вместе с Сергеем Уховым в обновленном списке появились актер Артур Смольянинов, критик Артемий Троицкий. Также в реестр иноагентов внесено еще три человека и компания ООО «Тенес».