Байден намекнул на возможность отравления Пригожина

14 июля 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Байден также заявил, что не знает, где сейчас находится Пригожин Фото: Официальный сайт президента Украины Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — намекнул Байден на возможность отравления Пригожина. Слова приводит американский телеканал Fox News. Американский президент также заявил, что на данный момент не располагает информацией о местонахождении бизнесмена. Ранее в Кремле заявили, что не имеют желания следить за Пригожиным. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна намеревается использовать ЧВК «Вагнер» в качестве регулярной армии. Также бойцы будут обучать белорусских солдат, передает RT.

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — намекнул Байден на возможность отравления Пригожина. Слова приводит американский телеканал Fox News. Американский президент также заявил, что на данный момент не располагает информацией о местонахождении бизнесмена. Ранее в Кремле заявили, что не имеют желания следить за Пригожиным. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна намеревается использовать ЧВК «Вагнер» в качестве регулярной армии. Также бойцы будут обучать белорусских солдат, передает RT.