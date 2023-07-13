13 июля 2023

Байден намекнул на возможность отравления Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Байден также заявил, что не знает, где сейчас находится Пригожин Фото:

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — намекнул Байден на возможность отравления Пригожина. Слова приводит американский телеканал Fox News. Американский президент также заявил, что на данный момент не располагает информацией о местонахождении бизнесмена.

Ранее в Кремле заявили, что не имеют желания следить за Пригожиным. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна намеревается использовать ЧВК «Вагнер» в качестве регулярной армии. Также бойцы будут обучать белорусских солдат, передает RT.

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Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — намекнул Байден на возможность отравления Пригожина. Слова приводит американский телеканал Fox News. Американский президент также заявил, что на данный момент не располагает информацией о местонахождении бизнесмена. Ранее в Кремле заявили, что не имеют желания следить за Пригожиным. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна намеревается использовать ЧВК «Вагнер» в качестве регулярной армии. Также бойцы будут обучать белорусских солдат, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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