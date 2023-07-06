В Кремле заявили, что у них нет желания следить за Пригожиным

Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле не следят за Пригожиным, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Кремле не знают о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет, мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания это делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко пройдет при необходимости. Однако точной даты пока нет.

Ранее Лукашенко заявлял, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. По его словам, на территории Белоруссии его нет.

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В Кремле не знают о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания это делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко пройдет при необходимости. Однако точной даты пока нет. Ранее Лукашенко заявлял, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. По его словам, на территории Белоруссии его нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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