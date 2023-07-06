В Кремле заявили, что у них нет желания следить за Пригожиным

Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина

06 июля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле не следят за Пригожиным, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Кремле не знают о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания это делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко пройдет при необходимости. Однако точной даты пока нет. Ранее Лукашенко заявлял, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. По его словам, на территории Белоруссии его нет.

В Кремле не знают о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания это делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко пройдет при необходимости. Однако точной даты пока нет. Ранее Лукашенко заявлял, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. По его словам, на территории Белоруссии его нет.