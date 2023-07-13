13 июля 2023
12 июля 2023

Тюменская область выделила более 274 миллионов на газ для льготников

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
В 2023 году льготами воспользовались 905 жителей Тюменской области Фото:

В Тюменской области дополнительно выделено 97 миллионов рублей на газификацию жилых домов льготников. Региональный департамент ЖКХ сообщил, что общая сумма средств, выделенных на льготное подключение газа в 2023 году, составила 274,6 миллиона.

«На льготную газификацию жилья в Тюменской области дополнительно направлено 97 миллионов рублей. Объем средств на социальную поддержку граждан по газификации жилых домов увеличен до 274,6 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что эта сумма позволит обеспечить газом 2106 домовладений. За первую половину 2023 года льготами воспользовались 905 граждан.

Департамент напоминает, что граждане 46 льготных категорий могут получить социальную помощь в размере до 130 тысяч рублей. Чтобы оформить выплату необходимо обратиться в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства.

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В Тюменской области дополнительно выделено 97 миллионов рублей на газификацию жилых домов льготников. Региональный департамент ЖКХ сообщил, что общая сумма средств, выделенных на льготное подключение газа в 2023 году, составила 274,6 миллиона. «На льготную газификацию жилья в Тюменской области дополнительно направлено 97 миллионов рублей. Объем средств на социальную поддержку граждан по газификации жилых домов увеличен до 274,6 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что эта сумма позволит обеспечить газом 2106 домовладений. За первую половину 2023 года льготами воспользовались 905 граждан. Департамент напоминает, что граждане 46 льготных категорий могут получить социальную помощь в размере до 130 тысяч рублей. Чтобы оформить выплату необходимо обратиться в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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