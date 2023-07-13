13 июля 2023

Глава Пентагона Остин: кассетные боеприпасы у ВСУ несут угрозу для мирного населения

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Глава Пентагона Остин признался в использовании кассетных боеприпасов в бою Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что применял в боевых действиях кассетные боеприпасы, которые США поставляет Киеву, поэтому понимает, что это оружие в руках ВСУ несет угрозу для мирного населения. Об этом он сказал в интервью журналистам.

«Я в действительности сам использовал их в бою», — сообщил министр обороны США телеканалу CNN в разговоре о применении ВСУ кассетных боеприпасов. Он заявил, что осознает, какую угрозу несет это оружие для мирного населения.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США подтвердило факт передачи Киеву кассетных боеприпасов. В Пентагоне сообщили, что это оружие уже находится на территории Украины. Остин уже выступал в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов, передает Lenta.ru.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что применял в боевых действиях кассетные боеприпасы, которые США поставляет Киеву, поэтому понимает, что это оружие в руках ВСУ несет угрозу для мирного населения. Об этом он сказал в интервью журналистам. «Я в действительности сам использовал их в бою», — сообщил министр обороны США телеканалу CNN в разговоре о применении ВСУ кассетных боеприпасов. Он заявил, что осознает, какую угрозу несет это оружие для мирного населения. Ранее сообщалось, что министерство обороны США подтвердило факт передачи Киеву кассетных боеприпасов. В Пентагоне сообщили, что это оружие уже находится на территории Украины. Остин уже выступал в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов, передает Lenta.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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