13 июля 2023
12 июля 2023

На тюменской объездной дороге затруднено движение автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за проводимых работ движение по тюменской объездной будет временно затруднено Фото:

в Тюмени ограничили движение по объездной автодороге на участке от Лесобазы до федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Ограничение составляет около 50-ти метров по крайней правой полосе движения. В настоящее время устанавливаются необходимые дорожные знаки и средства организации дорожного движения», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что на месте работают дорожные службы, наряд ДПС, и сотрудники дорожного надзора ГИБДД. Инспекторы предлагают водителям выбирать безопасную скорость в месте ограничения.

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в Тюмени ограничили движение по объездной автодороге на участке от Лесобазы до федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Ограничение составляет около 50-ти метров по крайней правой полосе движения. В настоящее время устанавливаются необходимые дорожные знаки и средства организации дорожного движения», — говорится в сообщении. Так же сообщается, что на месте работают дорожные службы, наряд ДПС, и сотрудники дорожного надзора ГИБДД. Инспекторы предлагают водителям выбирать безопасную скорость в месте ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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