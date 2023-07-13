На тюменской объездной дороге затруднено движение автомобилей

Из-за проводимых работ движение по тюменской объездной будет временно затруднено
в Тюмени ограничили движение по объездной автодороге на участке от Лесобазы до федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«Ограничение составляет около 50-ти метров по крайней правой полосе движения. В настоящее время устанавливаются необходимые дорожные знаки и средства организации дорожного движения», — говорится в сообщении.
Так же сообщается, что на месте работают дорожные службы, наряд ДПС, и сотрудники дорожного надзора ГИБДД. Инспекторы предлагают водителям выбирать безопасную скорость в месте ограничения.
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