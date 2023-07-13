В Екатеринбурге создают академию для банщиков, массажистов и эзотериков

В Екатеринбурге заявили о создании Академии здоровья и банного мастерства

14 июля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

В банях и саунах Екатеринбурга не хватает опытных мастеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге создается Академия здоровья и банного мастерства. В заведении смогут учиться парильщики, массажисты, травники, эзотерики и даже шаманы, рассказал URA.RU Артем Тупик, управляющий банного комплекса «Три богатыря». «Последние годы направление банных и SPA-услуг сильно поменялось. Бани и сауны отошли от каких-то непонятных мероприятий, все переключилось в сторону семейного отдыха и оздоровления. Появилось очень много направлений: травники, эзотерики, шаманы, массажисты — начиная от классических и заканчивая мануальными манипуляциями. Мы бы хотели объединить их всех в академии и проводить обучение и аттестацию», — пояснил Тупик. Новость по теме Новая гильдия отправит екатеринбуржцев в баню Прототип академии уже существует на базе комплекса «Три богатыря». Там каждый начинающий специалист и просто любитель может получить азы знаний по банному мастерству. «Проблема нехватки кадров в банях и саунах Екатеринбурга есть. Мы будем растить эти кадры, воспитывать профессионалов», — добавил Артем Тупик. Директор екатеринбургского комплекса «Ананьевские бани» Игорь Хохряков заявил корреспонденту, что уральская банная школа считается одной из сильнейших в стране. «Мы работаем в этой сфере больше 20 лет, есть с чем сравнивать. Как-то к нам приезжали люди из Красной Поляны, которые считаются корифеями, посмотрели, как мы работаем, и сказали — нам учить вас нечему. Уверен, что в нашей академии будут готовить отличных специалистов», — сказал Хохряков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге создается Академия здоровья и банного мастерства. В заведении смогут учиться парильщики, массажисты, травники, эзотерики и даже шаманы, рассказал URA.RU Артем Тупик, управляющий банного комплекса «Три богатыря». «Последние годы направление банных и SPA-услуг сильно поменялось. Бани и сауны отошли от каких-то непонятных мероприятий, все переключилось в сторону семейного отдыха и оздоровления. Появилось очень много направлений: травники, эзотерики, шаманы, массажисты — начиная от классических и заканчивая мануальными манипуляциями. Мы бы хотели объединить их всех в академии и проводить обучение и аттестацию», — пояснил Тупик. Прототип академии уже существует на базе комплекса «Три богатыря». Там каждый начинающий специалист и просто любитель может получить азы знаний по банному мастерству. «Проблема нехватки кадров в банях и саунах Екатеринбурга есть. Мы будем растить эти кадры, воспитывать профессионалов», — добавил Артем Тупик. Директор екатеринбургского комплекса «Ананьевские бани» Игорь Хохряков заявил корреспонденту, что уральская банная школа считается одной из сильнейших в стране. «Мы работаем в этой сфере больше 20 лет, есть с чем сравнивать. Как-то к нам приезжали люди из Красной Поляны, которые считаются корифеями, посмотрели, как мы работаем, и сказали — нам учить вас нечему. Уверен, что в нашей академии будут готовить отличных специалистов», — сказал Хохряков.