Сенатор Муратов проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Новосибирске

Сергей Муратов рассказал о планах по расширению производства «НПО Курганприбор» в Новосибирске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский сенатор Сергей Муратов побывал на предприятии «НПО Курганприбор» в Новосибирске, где проверил ход выполнения гособоронзаказа. Во встрече принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, обсуждали планы по расширению производства в Новосибирске и возможности сотрудничества с курганскими предприятиями, рассказал Муратов URA.RU.

«Совместно с сенатором Александром Карелиным и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым побывал на обособленном подразделении „Курганприбора“ в Новосибирске. Проверили ход выполнения гособоронзаказа, обсудили дальнейшее развитие завода», — сказал Муратов.

Курганское предприятие работает на площадке обанкротившегося завода «Сибтекстильмаш». По словам Муратова, курганский завод планирует расширять производство в Новосибирске, увеличить число рабочих мест до 1500. По итогам встречи решили создать совет ветеранов «Сибтекстильмаша» и профсоюз. На совещании с губернатором Травниковым обсуждали возможности выхода продукции курганских промышленных предприятий на рынок Новосибирска.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области осужденные помогут оборонному заводу делать снаряды. 11 июля в Кургане открыли первый исправительный центр на 100 человек на базе оборонного завода «Курганприбор», в котором будут работать осужденные к принудительным работам.