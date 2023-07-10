В Кургане открыли исправительный центр на базе оборонного завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области открыли первый исправительный центр на 100 человек на базе оборонного завода «Курганприбор», в котором осужденные к принудительным работам будут помогать делать боеприпасы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. В открытии центра приняли участие сенатор Сергей Муратов, замгубернатора региона Станислав Носков и начальник курганского УФСИН Михаил Мачушкин.

«Это самый первый такой центр [при заводе „Курганприбор“] в Курганской области. Осужденные к принудительным работам будут помогать делать боеприпасы, ракеты, да и многое другое. В центре очень достойные условия. У людей здесь будет возможность и отдохнуть, и поработать. Хочется пожелать успехов и развития этому центру», — сказал Муратов.

Также он отметил, что в скором времени подобный центр откроется и на гражданском предприятии. По словам Муратова, он расположится на Курганском арматурном заводе.

Начальник областного ФСИН Михаил Мачушкин отметил, что попасть в центр смогут не только те, кому по приговору суда назначено наказание в виде исправительных работ, но и те, осужденные из колоний, которые имеют хорошие характеристики и получили профессию. «Разговаривали с руководством предприятия. В первую очередь, будем подбирать специалистов, которые востребованы больше всего», — сказал Мачушкин. В приоритете — станочники и сварщики.

В открытии центра приняли участие сенатор Сергей Муратов, замгубернатора региона Станислав Носков и начальник курганского УФСИН Михаил Мачушкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исправительный центр на базе завода «Курганприбор» будет вмещать до 100 осужденных к принудительным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU