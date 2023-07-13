13 июля 2023

Пермская фирма оставила психбольницу без ремонта, испугавшись клопов и пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, палата, медицина, здравоохранение, больница, больничная койка
Компания должна была сделать ремонт помещений в психиатрической больнице Фото:

ООО «ВВ-Строй» отказался делать ремонт в Пермской краевой психиатрической больнице из-за клопов, обнаруженных в одной из палат медучреждения. За это решение компания добавлена в реестр недобросовестных поставщиков. Информация об этом опубликована в официальном сообществе антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«В октябре 2022 года между психиатрической больницей и ООО „ВВ-Строй“ был заключен контракт на проведение ремонта. В течение месяца подрядчик должен был привести ремонт внутренних помещений медучреждения, но не стал этого делать. В качестве объяснений компания заявила, что обнаружила в одной из палат клопов, но не предоставила никаких тому доказательств», — сообщили в УФАС. Также подрядчик заявил, что не будет проводить ремонт пока в палатах, больницы находятся пациенты, хотя больницей предлагался поочередный ремонт палат в соответствии с графиком их освобождения от пациентов.

Антимонопольщики пришли к выводу, что подрядчик незаконно отказался от выполнения работ и внесли его в реестр недобросовестных подрядчиков на два года. Апелляционные инстанции, куда обратилось ООО «ВВ-Строй», подтвердили правильность решения Пермского УФАС. В течение двух лет компания не сможет принимать участие ни в каких торгах.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООО «ВВ-Строй» отказался делать ремонт в Пермской краевой психиатрической больнице из-за клопов, обнаруженных в одной из палат медучреждения. За это решение компания добавлена в реестр недобросовестных поставщиков. Информация об этом опубликована в официальном сообществе антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В октябре 2022 года между психиатрической больницей и ООО „ВВ-Строй“ был заключен контракт на проведение ремонта. В течение месяца подрядчик должен был привести ремонт внутренних помещений медучреждения, но не стал этого делать. В качестве объяснений компания заявила, что обнаружила в одной из палат клопов, но не предоставила никаких тому доказательств», — сообщили в УФАС. Также подрядчик заявил, что не будет проводить ремонт пока в палатах, больницы находятся пациенты, хотя больницей предлагался поочередный ремонт палат в соответствии с графиком их освобождения от пациентов. Антимонопольщики пришли к выводу, что подрядчик незаконно отказался от выполнения работ и внесли его в реестр недобросовестных подрядчиков на два года. Апелляционные инстанции, куда обратилось ООО «ВВ-Строй», подтвердили правильность решения Пермского УФАС. В течение двух лет компания не сможет принимать участие ни в каких торгах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...