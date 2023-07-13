Пермская фирма оставила психбольницу без ремонта, испугавшись клопов и пациентов

14 июля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Компания должна была сделать ремонт помещений в психиатрической больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ООО «ВВ-Строй» отказался делать ремонт в Пермской краевой психиатрической больнице из-за клопов, обнаруженных в одной из палат медучреждения. За это решение компания добавлена в реестр недобросовестных поставщиков. Информация об этом опубликована в официальном сообществе антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В октябре 2022 года между психиатрической больницей и ООО „ВВ-Строй“ был заключен контракт на проведение ремонта. В течение месяца подрядчик должен был привести ремонт внутренних помещений медучреждения, но не стал этого делать. В качестве объяснений компания заявила, что обнаружила в одной из палат клопов, но не предоставила никаких тому доказательств», — сообщили в УФАС. Также подрядчик заявил, что не будет проводить ремонт пока в палатах, больницы находятся пациенты, хотя больницей предлагался поочередный ремонт палат в соответствии с графиком их освобождения от пациентов. Антимонопольщики пришли к выводу, что подрядчик незаконно отказался от выполнения работ и внесли его в реестр недобросовестных подрядчиков на два года. Апелляционные инстанции, куда обратилось ООО «ВВ-Строй», подтвердили правильность решения Пермского УФАС. В течение двух лет компания не сможет принимать участие ни в каких торгах.

ООО «ВВ-Строй» отказался делать ремонт в Пермской краевой психиатрической больнице из-за клопов, обнаруженных в одной из палат медучреждения. За это решение компания добавлена в реестр недобросовестных поставщиков. Информация об этом опубликована в официальном сообществе антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В октябре 2022 года между психиатрической больницей и ООО „ВВ-Строй“ был заключен контракт на проведение ремонта. В течение месяца подрядчик должен был привести ремонт внутренних помещений медучреждения, но не стал этого делать. В качестве объяснений компания заявила, что обнаружила в одной из палат клопов, но не предоставила никаких тому доказательств», — сообщили в УФАС. Также подрядчик заявил, что не будет проводить ремонт пока в палатах, больницы находятся пациенты, хотя больницей предлагался поочередный ремонт палат в соответствии с графиком их освобождения от пациентов. Антимонопольщики пришли к выводу, что подрядчик незаконно отказался от выполнения работ и внесли его в реестр недобросовестных подрядчиков на два года. Апелляционные инстанции, куда обратилось ООО «ВВ-Строй», подтвердили правильность решения Пермского УФАС. В течение двух лет компания не сможет принимать участие ни в каких торгах.