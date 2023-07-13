13 июля 2023

Десятки тысяч горожан выйдут на крестный ход в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Богослужение у Храма на Крови перед крестным ходом в Царские дни. Екатеринбург, храм на крови, массовое мероприятие, крестный ход, улица царская, город екатеринбург
В Екатеринбурге традиционно пройдет крестный ход на расстоянии 21 километр Фото:

В Екатеринбурге традиционно празднуется одно из главных православных событий на Урале — Царские дни. В честь этого в городе пройдет крестный ход от Храма на крови до мужского монастыря в урочище Ганина Яма из десятка тысяч горожан и священнослужителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины».

«Двух или трех человек достаточно, чтобы Божья благодать была там, где к ней призывают. А Царские дни собирают тысячи людей. В прошлые годы было 30, 40, 50, 100 тысяч человек. Царские дни — это время огромной силы», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Божественная литургия начнется в воскресенье в 23:30 часов, а около двух часов ночи паломники вместе со священнослужителями пройдут примерно 21 километр до монастыря Царственных страстотерпцев. Полный маршрут: от улицы Царская до — улицы Толмачева — проспекта Ленина — улицы Татищева — улицы Токарей — улицы Халтурина — улицы Техническая — улицы Решетская — Железнодорожный лесопарк — поселок Шувакиш — монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

«Мы будем обращаться к Богу, когда будем вспоминать подвиг царской семьи, их верных слуг и всех их современников. И я по традиции, если жив буду, пройду крестный ход», — подытожил митрополит Евгений.

Царский крестный ход проходит в Екатеринбурге в рамках «Царских дней» — это время, когда проводятся православные мероприятия в память об убийстве семьи императора Николая II. Мероприятие поддерживает «Фонд святой Екатерины». Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 50 тысяч человек. На мероприятие приезжали люди из других стран и городов.

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В Екатеринбурге традиционно празднуется одно из главных православных событий на Урале — Царские дни. В честь этого в городе пройдет крестный ход от Храма на крови до мужского монастыря в урочище Ганина Яма из десятка тысяч горожан и священнослужителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины». «Двух или трех человек достаточно, чтобы Божья благодать была там, где к ней призывают. А Царские дни собирают тысячи людей. В прошлые годы было 30, 40, 50, 100 тысяч человек. Царские дни — это время огромной силы», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Божественная литургия начнется в воскресенье в 23:30 часов, а около двух часов ночи паломники вместе со священнослужителями пройдут примерно 21 километр до монастыря Царственных страстотерпцев. Полный маршрут: от улицы Царская до — улицы Толмачева — проспекта Ленина — улицы Татищева — улицы Токарей — улицы Халтурина — улицы Техническая — улицы Решетская — Железнодорожный лесопарк — поселок Шувакиш — монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. «Мы будем обращаться к Богу, когда будем вспоминать подвиг царской семьи, их верных слуг и всех их современников. И я по традиции, если жив буду, пройду крестный ход», — подытожил митрополит Евгений. Царский крестный ход проходит в Екатеринбурге в рамках «Царских дней» — это время, когда проводятся православные мероприятия в память об убийстве семьи императора Николая II. Мероприятие поддерживает «Фонд святой Екатерины». Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 50 тысяч человек. На мероприятие приезжали люди из других стран и городов.
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