Православные прошли от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 50 тысяч человек, из них пять тысяч — паломники, приехавшие из других городов и стран. Об итогах мероприятия URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины, который поддерживает «Царские дни».

«Почти 50 тысяч человек из разных стран прошли Царский Крестный Ход и вместе помолились на месте уничтожения останков Святой Царской семьи. Уже за полтора часа до вечерней Божественной литургии на площади перед Храмом на Крови не было места, а к моменту начала Крестного Хода православных верующих было 46 000 человек», — рассказывают в Фонде.

Верующие прошли пешком 18 км — от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме, путь занял 3 часа 44 минуты. Накануне мероприятия в Екатеринбурге официально разместили 5014 паломников из России, Грузии, Казахстана и других стран. Они приехали группами от 14 до 72 человек вместе с настоятелями приходов.

Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге в рамках «Царских дней» — это время, когда проводятся православные мероприятия в память об убийстве семьи императора Николая II. Ранее агентство рассказывало, что глава региона Евгений Куйвашев пропустил крестный ход, посетив только богослужение. Перед началом крестного хода одна из екатеринбурженок упала в обморок.