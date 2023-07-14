Установка новых турникетов в метро Екатеринбурга обойдется в 280 млн рублей. Эта сумма была озвучена на заседании совета директоров АО «И-сеть» — оператора электронной оплаты проезда — по поводу участия в торгах, планируемых руководством городского метрополитена. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
«Одобрить участие в конкурсных процедурах, планируемых к проведению ЕМУП „Метрополитен“, на право заключить договор на оказание услуг по организации и обеспечению функционирования автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, информационно-техническое сопровождение и перечисление денежных средств в Екатеринбургском метрополитене. Цена договора — 280 млн рублей», — говорится в сообщении.
По словам источника URA.RU, речь идет о замене турникетной линейки в метро. Всего — чуть больше 100 штук. Их появление на днях в telegram-канале анонсировал мэр города Алексей Орлов.
Заказчиком выступает метрополитен, исполнителем — компания «И-сеть». Она будет искать партнера, который поможет с установкой турникетов.
Новые турникеты будут из нержавеющей стали и ударопрочного стекла, а также оснащены дисплеями и световой индикацией, рассказывал Алексей Орлов
Установка новых турникетов в метро Екатеринбурга обойдется в 280 млн рублей. Эта сумма была озвучена на заседании совета директоров АО «И-сеть» — оператора электронной оплаты проезда — по поводу участия в торгах, планируемых руководством городского метрополитена. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации. «Одобрить участие в конкурсных процедурах, планируемых к проведению ЕМУП „Метрополитен“, на право заключить договор на оказание услуг по организации и обеспечению функционирования автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, информационно-техническое сопровождение и перечисление денежных средств в Екатеринбургском метрополитене. Цена договора — 280 млн рублей», — говорится в сообщении. По словам источника URA.RU, речь идет о замене турникетной линейки в метро. Всего — чуть больше 100 штук. Их появление на днях в telegram-канале анонсировал мэр города Алексей Орлов. Заказчиком выступает метрополитен, исполнителем — компания «И-сеть». Она будет искать партнера, который поможет с установкой турникетов.