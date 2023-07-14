На новые турникеты в метро Екатеринбурга потратят 280 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, эскалатор, подземка, метрополитен, метро, масочный режим
Первые новые турникеты появятся на станции метро «Площадь 1905 года» к концу года Фото:

Установка новых турникетов в метро Екатеринбурга обойдется в 280 млн рублей. Эта сумма была озвучена на заседании совета директоров АО «И-сеть» — оператора электронной оплаты проезда — по поводу участия в торгах, планируемых руководством городского метрополитена. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Одобрить участие в конкурсных процедурах, планируемых к проведению ЕМУП „Метрополитен“, на право заключить договор на оказание услуг по организации и обеспечению функционирования автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, информационно-техническое сопровождение и перечисление денежных средств в Екатеринбургском метрополитене. Цена договора — 280 млн рублей», — говорится в сообщении.

По словам источника URA.RU, речь идет о замене турникетной линейки в метро. Всего — чуть больше 100 штук. Их появление на днях в telegram-канале анонсировал мэр города Алексей Орлов.

Заказчиком выступает метрополитен, исполнителем — компания «И-сеть». Она будет искать партнера, который поможет с установкой турникетов.

Новые турникеты будут из нержавеющей стали и ударопрочного стекла, а также оснащены дисплеями и световой индикацией, рассказывал Алексей Орлов
Новые турникеты будут из нержавеющей стали и ударопрочного стекла, а также оснащены дисплеями и световой индикацией, рассказывал Алексей Орлов
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Установка новых турникетов в метро Екатеринбурга обойдется в 280 млн рублей. Эта сумма была озвучена на заседании совета директоров АО «И-сеть» — оператора электронной оплаты проезда — по поводу участия в торгах, планируемых руководством городского метрополитена. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации. «Одобрить участие в конкурсных процедурах, планируемых к проведению ЕМУП „Метрополитен“, на право заключить договор на оказание услуг по организации и обеспечению функционирования автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, информационно-техническое сопровождение и перечисление денежных средств в Екатеринбургском метрополитене. Цена договора — 280 млн рублей», — говорится в сообщении. По словам источника URA.RU, речь идет о замене турникетной линейки в метро. Всего — чуть больше 100 штук. Их появление на днях в telegram-канале анонсировал мэр города Алексей Орлов. Заказчиком выступает метрополитен, исполнителем — компания «И-сеть». Она будет искать партнера, который поможет с установкой турникетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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