Первые новые турникеты появятся на станции метро «Площадь 1905 года» к концу года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Установка новых турникетов в метро Екатеринбурга обойдется в 280 млн рублей. Эта сумма была озвучена на заседании совета директоров АО «И-сеть» — оператора электронной оплаты проезда — по поводу участия в торгах, планируемых руководством городского метрополитена. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Одобрить участие в конкурсных процедурах, планируемых к проведению ЕМУП „Метрополитен“, на право заключить договор на оказание услуг по организации и обеспечению функционирования автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, информационно-техническое сопровождение и перечисление денежных средств в Екатеринбургском метрополитене. Цена договора — 280 млн рублей», — говорится в сообщении.

По словам источника URA.RU, речь идет о замене турникетной линейки в метро. Всего — чуть больше 100 штук. Их появление на днях в telegram-канале анонсировал мэр города Алексей Орлов.

Заказчиком выступает метрополитен, исполнителем — компания «И-сеть». Она будет искать партнера, который поможет с установкой турникетов.